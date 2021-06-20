這次酒評家Wilson Kwok帶我們遠離繁囂，前往新西蘭南島最北端的一個酒區Marlborough。「那次由奧克蘭乘螺旋槳飛機，飛了個多小時才到達。在上空俯瞰，一大片平原中間有河流穿過，風景好美。」Wilson回憶道。貫穿Marlborough的河流叫Wairau River，沿山上流到平原，再流出大海。它不只美麗，對種植葡萄更有重要影響。「河水把沿途的石春帶到平原上，石春有助排水，亦可以吸收陽光的熱能，對些遲熟的葡萄來說，有助催谷生長。」Wilson解釋。

找到這片優質土地的，是一對瑞士夫婦。「我們看看酒標，寫着Hans和HH；HH並非指Happy Hour，而是Hans Herzog，Herzog夫婦就是酒莊的主人。」Wilson說，他們對歐洲各地的葡萄都很熟悉，為甚麼會來到新西蘭呢？原因很簡單，「新西蘭的土地廉宜，可以有很大的發展空間。」而選擇Marlborough來建葡萄園，確實很聰明，皆因這大片土地蘊含各式土質，適合各種葡萄生長。就像Wilson手上這瓶紅酒(Hans Herzog Marlborough Merlot Cabernet 2013 $428)，用波爾多混釀(Bordeaux blend)，包括Merlot、Cabernet Franc、Cabernet Sauvignon。這三種葡萄各有所需，「Cabernet需要gravel，即很多石春的土質，Merlot則需要黏土和石灰石。」正正因為這原因，甚少波爾多混釀如此配搭，而在Marlborough就可以做得到。

難得找到這瓶2013年的出品，陳了八年，Wilson相信果味酒味已經融合。嘗過後有意外發現，「雖說陳了八年，香氣好清新，果香豐富，帶些薄荷的味道。」Wilson說，「喝來有李子、黑莓及有少許煙燻味道。酒身不算厚，但很平衡，仍感覺到有些酸度。」它的層次不及波爾多的複雜，但特點是清新。「它的味道好乾淨，很清脆。」配食物的話，新西蘭教人聯想到羊，這紅酒配起燒羊架，可說別有一番滋味。「它本身有些薄荷味，配燒羊架一定適合。而且，它的酸度一定可以洗走羊肉的油脂味，無得輸！」Wilson笑說。

花前月下

地址：尖沙嘴海防道31號2/F

電話：5202 8088

營業時間：星期一至五10am-7pm，星期六日及公眾假期休息

註：Hans Herzog Marlborough Merlot Cabernet 2013 $428

Wilson Kwok

旅居歐美多年，早年於巴黎藍帶烹飪學校獲得高級文憑及波爾多大學葡萄酒學碩士。身兼專欄作家、酒評家、教師等推廣飲食文化的工作，1997年獲法國政府農業部頒發騎士勳銜。

採訪：關廣恩

攝影：關永浩(部份為網上圖片)

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