材料 (1人份量 Serve 1)：
雞扒 100g Chicken Thigh
紹興酒 1tsp Shaoxing Wine
鹽 ½ tsp Salt
砂糖 1tsp Sugar
麻油 少許 Sesame Oil
粟粉 ½ tsp Corn Starch
椰菜花 ½ Cauliflower
雞蛋 1 Egg
洋蔥 1/2 Onion
蒜頭 2cloves Garlic
甘筍 1/2 Carrot
蔥 2bunches Green Onions
胡椒粉 Pepper Powder
步驟：
1.椰菜花浸鹽水備用
2.雞扒去皮切粒
3.加入紹興酒、麻油、¼ tsp鹽及½ tsp砂糖拌勻
4.加入粟粉拌勻
5.甘荀及洋蔥去皮切粒
6.蔥切粒，蒜頭去皮切成蓉
7.切走椰菜花葉，刨成粒備用
8.燒熱鍋，下油炒香雞肉及雞蛋盛起
9.下油炒香洋蔥、甘荀及蒜蓉
10.加入椰菜花、雞蛋及雞肉炒勻
11.加入¼tsp鹽、½tsp砂糖及胡椒粉炒勻
12.加入蔥花及麻油炒勻後盛起
13.灑上蔥花，完成
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