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點Cook Guide食譜｜雞肉椰菜花飯 Chicken Cauliflower Rice

1小時前

材料 (1人份量 Serve 1)：

雞扒 100g Chicken Thigh

紹興酒 1tsp Shaoxing Wine

鹽 ½ tsp Salt

砂糖 1tsp Sugar

麻油 少許 Sesame Oil

粟粉 ½ tsp Corn Starch

椰菜花 ½ Cauliflower

雞蛋 1 Egg

洋蔥 1/2 Onion

蒜頭 2cloves Garlic

甘筍 1/2 Carrot

蔥 2bunches Green Onions

胡椒粉 Pepper Powder

步驟：

1.椰菜花浸鹽水備用

2.雞扒去皮切粒

3.加入紹興酒、麻油、¼ tsp鹽及½ tsp砂糖拌勻

4.加入粟粉拌勻

5.甘荀及洋蔥去皮切粒

6.蔥切粒，蒜頭去皮切成蓉

7.切走椰菜花葉，刨成粒備用

8.燒熱鍋，下油炒香雞肉及雞蛋盛起

9.下油炒香洋蔥、甘荀及蒜蓉

10.加入椰菜花、雞蛋及雞肉炒勻

11.加入¼tsp鹽、½tsp砂糖及胡椒粉炒勻

12.加入蔥花及麻油炒勻後盛起

13.灑上蔥花，完成

YouTube Channel: 點Cook Guide

http://bit.ly/2LX6YBI

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