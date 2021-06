香港人愛吃又貪新鮮,北角最近開設一間私房餐館暨活動場地-MOTD Concepts就針對這心態,MOTD沒有單一涵義,可以作Menu of the Day,或者Music of the Day,又或是Mood of the Day。主理人認為MOTD的意思因應場地用途而變化,暫時與6位大廚合作,不時更換餐牌,連餐廳裝潢也可因應客人需要而改變,靈活性很高。

「餐廳概念其實源於一年前,看見各行業受到疫情影響,本身職業常接觸飲食業朋友,認識很多廚師都因疫情而影響工作,想開設一個平台讓他們發揮廚藝。」MOTD其中一位創辦人蔡穎瑤(Vivian),坦言曾擔心疫情下開新餐廳很冒險﹕「但都想嘗試一下,都提醒大家有夢想便嘗試,時間不等人。」

其中一位合作大廚是譚朗棋(Kenny),他曾是牛頭角人氣餐廳「談風 vs 再說」 廚師,當時已甚受歡迎,他曾在日本大阪米芝蓮二星高級法日餐廳深造廚藝,菜單亦融合兩地風格︰「日本人口味較清淡,而法國人口味較濃味,酸味較重,最大困難是當中如何平衡兩者味道。同時要對食材十分熟悉,同一番茄在日本不同產地,味道已有分別。」

暫時提供$1,180/6道菜的私房菜餐牌,做法細緻,單說北海道啤酒麵包,以同樣來自北海道的麵粉、酵母和生啤製成。麵包製作過程長達5小時,需要發酵3次才可焗。 麵包帶有啤酒味,待啤酒味散後,小麥的甜味便出來,味道一流。牛油則以北海道紫菜及法國牛油混合而成,帶有紫菜香味,與麵包的味道十分匹配。

茴香⻘蘋果伴醃鯖魚以法國糖和日本燒鹽醃製鯖魚。日本燒鹽味道較淡,不會導致魚身出水分;而法國糖較甜,可提升甜味,同時帶出魚的鮮味。Kenny將青蘋果同茴香製作成法式醬汁,綴以意大利番荽油,再配合醃鯖魚和醃子薑進食。味道酸酸甜甜,帶有果香,鮮味十足。這菜式作為頭盤,十分開胃。

另一款菜式是金時草蜜糖豆伴煎鱸魚。鱸魚來自日本石川縣,配合日本金澤市的金時菜 ,再加上時令蔬菜蜜糖豆,魚皮香脆與魚肉嫩滑,味道清新出色,富有海鮮味道,適合在夏天進食。鱸魚需要煎香後再焗,在煎煮時可讓魚皮香脆,而烤焗可造成半生的效果。

環境舒服有私隱度,餐廳靈活性亦高,可作餐館及活動場地,連廚房亦可租借。私房菜六道菜$1,180起,會按菜單而有所調整,租借餐館或廚房就每小時$1,000,若租借全場是每小時$1,800,起碼兩小時。

採訪、攝影:《飲食男女》

MOTD Concepts

地址:北角電氣道 168 號柏宜大廈1樓

電話:2335 5333

營業時間:星期一至星期五 10am–10pm

