香港人愛吃又貪新鮮，北角最近開設一間私房餐館暨活動場地-MOTD Concepts就針對這心態，MOTD沒有單一涵義，可以作Menu of the Day，或者Music of the Day，又或是Mood of the Day。主理人認為MOTD的意思因應場地用途而變化，暫時與6位大廚合作，不時更換餐牌，連餐廳裝潢也可因應客人需要而改變，靈活性很高。

「餐廳概念其實源於一年前，看見各行業受到疫情影響，本身職業常接觸飲食業朋友，認識很多廚師都因疫情而影響工作，想開設一個平台讓他們發揮廚藝。」MOTD其中一位創辦人蔡穎瑤(Vivian)，坦言曾擔心疫情下開新餐廳很冒險﹕「但都想嘗試一下，都提醒大家有夢想便嘗試，時間不等人。」

其中一位合作大廚是譚朗棋(Kenny)，他曾是牛頭角人氣餐廳「談風 vs 再說」 廚師，當時已甚受歡迎，他曾在日本大阪米芝蓮二星高級法日餐廳深造廚藝，菜單亦融合兩地風格︰「日本人口味較清淡，而法國人口味較濃味，酸味較重，最大困難是當中如何平衡兩者味道。同時要對食材十分熟悉，同一番茄在日本不同產地，味道已有分別。」

暫時提供$1,180/6道菜的私房菜餐牌，做法細緻，單說北海道啤酒麵包，以同樣來自北海道的麵粉、酵母和生啤製成。麵包製作過程長達5小時，需要發酵3次才可焗。 麵包帶有啤酒味，待啤酒味散後，小麥的甜味便出來，味道一流。牛油則以北海道紫菜及法國牛油混合而成，帶有紫菜香味，與麵包的味道十分匹配。

茴香⻘蘋果伴醃鯖魚以法國糖和日本燒鹽醃製鯖魚。日本燒鹽味道較淡，不會導致魚身出水分；而法國糖較甜，可提升甜味，同時帶出魚的鮮味。Kenny將青蘋果同茴香製作成法式醬汁，綴以意大利番荽油，再配合醃鯖魚和醃子薑進食。味道酸酸甜甜，帶有果香，鮮味十足。這菜式作為頭盤，十分開胃。

另一款菜式是金時草蜜糖豆伴煎鱸魚。鱸魚來自日本石川縣，配合日本金澤市的金時菜 ，再加上時令蔬菜蜜糖豆，魚皮香脆與魚肉嫩滑，味道清新出色，富有海鮮味道，適合在夏天進食。鱸魚需要煎香後再焗，在煎煮時可讓魚皮香脆，而烤焗可造成半生的效果。

環境舒服有私隱度，餐廳靈活性亦高，可作餐館及活動場地，連廚房亦可租借。私房菜六道菜$1,180起，會按菜單而有所調整，租借餐館或廚房就每小時$1,000，若租借全場是每小時$1,800，起碼兩小時。

採訪、攝影：《飲食男女》

MOTD Concepts

地址：北角電氣道 168 號柏宜大廈1樓

電話：2335 5333

營業時間：星期一至星期五 10am–10pm

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！