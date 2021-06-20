中環食Lunch一向令人頭痛，位於嘉咸街的新開張Food Court︰Graham St Food hall，一次集合五間餐廳﹕「這裏空間不大，但可以嘗試世界各地，遠至美國南部，近至日本的味道。裝修也反映中環特色，因大牌檔是中環標誌性食肆。」社交媒體及市場部經理馮溢妍(Ines) 表示。

Graham St Food hall 由5間餐廳組成，分別是Hambāgā、Smoke＆Barrels、Motown Pizza & Wings、La Viña和Casa Cacao。最受歡迎的Hambāgā，主打日式漢堡丼飯。日式漢堡扒以牛、雞、豬或植物肉製成，價錢由$78起。顧客可根據自己的口味選擇主菜、配料及自家製醬汁。日式手打雞肉漢堡扒特意用雞髀，以保留更多肉汁。四款自製醬汁，分別是咖喱、燴牛肉汁、忌廉蘑菇汁及濃茄汁，每天新鮮製作，味道出色。

另一間以美國南方Comfort Food為概念的Smoke＆Barrels，早前已在區內開店，甚受歡迎，現在就多開一間分店。以自製煙燻肉為主打，煙燻牛腩($158)採用了澳洲安格斯牛或USDA牛肉，需要醃製超過一星期，再利用橡木和灌木煙燻18小時。煙燻牛肉則以安格斯黑牛的牛腩，用鹽水浸9日，再直接將醃料放上牛腩，利用橡木和灌木煙燻18小時。煙三文魚採用挪威三文魚，以4度風乾24小時，利用蘋果木煙燻1小時，最後再風乾24小時，相當花心思和時間。

Motown Pizza & Wings是香港少數以底特律厚批薄餅為主打的品牌，所有薄餅均以汽車款式來命名，紀念底特律作為汽車之城薄餅以方形的平底鍋烹製而成，配搭芝脆口感，味道出色。其中一款科爾維特薄餅($118)的餡料是甜蝦、蘆筍、車厘茄及明太子醬，味道甜中帶辣，相當惹味。除此以外，其雞翼亦是推介菜式，價錢由$88起。其中一款是堪薩斯州燒烤醬，味道較甜，質感較厚身。另一款是採用是拉差辣椒醬。同時加入袖子，以降低是拉差辣椒醬的辣味，但依舊惹味十足。

愛吃甜品的你們，La Viña 和Casa Cacao 最適合你們。Casa Cacao是西班牙名牌，朱古力甜品、朱古力飲品都有口碑。La Viña的招牌巴斯克芝士蛋糕($48起)，沿用西班牙第一間創造巴斯克芝士蛋糕的餐廳食譜，蛋糕芝士味濃 ，質地十分滑，甜度適中，還有新口味袖子紅豆和百利甜酒味，值得一試。

採訪、攝影：《飲食男女》

Graham St Food Hall

地址︰香港中環嘉咸街23號3號舖

電話： 9612 0988

營業時間：星期一至星期日10am-10pm

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