當麵包剛焗好時，那新鮮出爐的香氣，實在無人能擋。香港多區都有美味麵包店，各有不同招牌麵包，推介七間人氣麵包店，只要花點時間排隊，就可以嚐到美味麵包。

1. Bakehouse

地址：灣仔大王東街14號地舖

電話：從缺

營業時間：星期一至日8am-6pm

註：另於中環士丹頓街5號嘉彩閣地舖設分店，只提供外賣

曾是香港四季酒店糕餅主廚的Grégoire Michaud是麵包界明星，數年前開設的Bread Elements，一向為城中多間著名食店，提供度身訂做的手工麵包。2018年，他在灣仔開設Bakery café，所有麵包都以天然酵母、長時間發酵做麵糰，並在店內工場即席烘焙，麵包皮酥內軟，散發獨特香氣，因此極受歡迎，兩間分店都經常大排長龍。

提供四五十款麵包及甜品，灣仔店提供堂食，會供應湯、沙律、三文治、法式西多士等。招牌是牛角酥及葡撻，前者外表金黃帶光澤，外層鬆脆內裏濕潤，包身有足夠的空氣，吃出牛油的酥香，每日曾有最多售出六百個的成績；後者選用法國有機麵粉、法國忌廉、澳洲牛油等，製作店舖自家發酵的酸種麵糰後，擀得極薄，不讓麵糰有發酵的時間，出爐才會鬆酥香脆。蛋漿製作選用更多脂肪的忌廉代替牛奶，也調整蛋黃份量，令質地更滑更結實，曾有日賣三千個的紀錄，十分誇張。

2. 享樂烘焙

地址：九龍灣常悅道21號The Eastmark地下3號舖

電話：3520 2122

營業時間：星期一至五 7am–8:30pm，星期六 7am–8pm，星期日 8am–7pm

另於新蒲崗大有街3號萬迪廣場地下E舖有分店，並將於元朗Yoho開分店

2018年於新蒲崗開業，門面如日式麵包店，由數位九十後開。店主之一兼麵包師Vincent，自幼喜歡吃港式麵包，特別是提子麥包及芝麻包，被當中沉穩而深邃的小麥香吸引，讓他在中學畢業後隨即踏上麵包師之路。為了追尋做天然麵包的法門，Vincent曾遠赴日本、台灣等地學藝，又曾參與新加坡的「Singapore Bake-A-Star Championship」，並憑藉法國長棍包而獲得季軍。

開店後，堅持用天然酵母製作麵糰，每天早上一定會親手餵一點麵粉和水，以防酵母「餓死」，即使十號風球，都要冒險回店餵酵母，又因應麵包的品種，而培養出不同的天然酵母。其他材料亦講究，麵粉是日本鳥越及大陽高筋麵粉。

提供七八十款麵包，鹽可頌是招牌，在麵包中包裹邪惡的牛油，烤焗時牛油溶化麵包裏面，極其味美；Vincent更加入芝麻糖元素，改造成「黑白頌」，別具香港特色。另有自創的冰心麵包，咬開麵包是滿滿的吉士餡，看得出一粒粒天然的雲呢拿籽，吃起來有淡淡的香草味。

3. 品穀

地址：佐敦白加士街61號地舖

電話：3702 0186

營業時間：星期一至六8am-8:30pm，星期日10am-8:30pm

註：另於灣仔太和街10-20號福和大廈地下B舖及荃灣海之戀地下18舖有分店

做麵包也許真的有種特別魔力，吸引不少人放棄本職，2016年開品穀的Andrew在英國畢業後，本回香港做經濟分析師，因愛吃麵包，又發現香港麵包店產品大多加入添加劑，特意到日本學習無添加的烘焙技術，並和拍檔Jeffrey開店，五年來開了三間分店，成績不俗。

標榜無添加，不添加任何化合物，令客人吃到麵包原味，以法國麵粉、法國牛油來製作，三間分店有兩間都是前店後工場，每日製作。招牌牛角包一切開，能看到層次分明的二十五層酥皮，牛油味香濃。另一名物是Bagel，裏面的氣孔分佈平均，按壓後立即彈回上來，吃時最能感受到韌性，帶有麥香味，而且口味多變，曾推出紫菜肉鬆、宇治納言、蒜香墨汁等口味，很特別。灣仔店還設有台式飲品，是不少上班族買午餐的地點。

4. Levain Bakery

地址：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方B座Hollywood 1樓H105號舖

電話：2559 0889

營業時間：9am-7pm

註：於大嶼山愉景灣愉景廣場(C座)地下G63號舖及灣仔皇后大道東138-144號地舖(船街入口)設分店，產品亦於荃灣南豐紗廠六廠G09舖KOKO Coffee Roasters有售

店名Levain，是法文酵母的意思，由港人物理學碩士KC開設，主力用野生酵母做歐陸式麵包，另有供麵包予餐廳。老闆視麵包為實驗，開店前不斷培育天然酵母，詳細記錄每日溫度、濕度、酵母的變化。經多番研究和實驗，找到理想的方程式，別店培養天然酵母作「種源」，拿一部份出來，混和麵粉和水，置於 27C的環境四至五小時，成「酵種」，最後加入麵粉糰製包。但他做多一重工夫，將「酵種」放在 19℃的環境 15小時，讓麵粉緩慢地與酵母菌結合，誘發出香味和酸味，又在連鎖麵包店吸收實戰經驗，最後在2011開店。

提供四五十款歐陸麵包，口味既有傳統的裸麥麵包、脆厚小麥麵包、法國 Broiche，亦有台日風格如芝麻裸麥、紅酒釀桂圓合桃，麵包有嚼勁，小麥香飄溢。以法式長棍麵包(baguette)最出色，雖然外表跟傳統法國麵包有點不同，偏幼，只有頭尾位置較脹，顏色偏深，但勝在整條焗得均勻，切開後內裏的氣孔夠大。外脆，入口有酸香味道，連米芝蓮一星餐廳ÉPURE法籍行政總廚Nicolas Boutin盲試城中多家店的出品後，都選它為最佳。

5. 嘉多利餅店

地址：何文田窩打老道69號地下C2號舖

電話：2761 1123

營業時間：6:30am-8:30pm

註：另於佐敦文苑街1-23號文英樓地下1號舖及油麻地碧街54號地下有分店

門面是平平無奇的港式麵包店，卻在何文田屹立二十年，憑無添加麵包，深得附近名校學生、中產街坊喜愛之餘，就連出名奄尖的名嘴蘇施黃、藝員王喜也是熟客，老闆雖是年過四十的中佬麵包師，做了麵包快三十年，卻沒有像那輩老師傅一樣，墨守成規。

疫情前，年年都願奔波日本、台灣兩地學師，保持着一份做好麵包的熱情，不用化學添加劑，全用靚食材如百分百一級日本麵粉、法國發酵牛油，發酵方式也改用須要17小時的老麵種啟動，並在麵糰當中加入乳酪，緩和麵筋，保持濕潤，令麵包風味增加。

近年，他便將在日、台學到的包款，加到小店餅櫃。最近爆紅的法式布甸就是其一，曾有短短10分鐘已沽清400個的成績，另外還有自製芋泥的芋頭酥、加入新鮮紫心番薯與麻糬的紫薯包，還有餡料飽滿，有齊黑糖麻糬、基隆肉鬆、日本豆沙、流油鹹蛋黃的台式3Q餅，選擇非常多元化。

6. Master Boulangerie

地址：將軍澳唐俊街23號澳南海岸Monterey Place地下G23B號舖

營業時間：10am-8pm

電話： 6795 5466

去年初開業，被譽為區內最好的麵包店，吸引不少街坊光顧。店主兼麵包師Sammy曾是法國最大規模的烘焙原料廠商Lesaffre的技術指導，讓他比一般香港的麵包師傅見識更多，看到歐、美、台、日等烘焙大國的技術水平，例如他曾跟台灣烘焙冠軍吳寶春，以及其徒弟謝忠祐等人出戰歐洲麵包比賽過程中，為他們安排合適的材料，提供各種技術支援，自立門戶後亦非常講究，店內麵包雖然不多，但特意為不同麵包設計不同麵糰如酸麵種、法式軟包、朱古力包等，風味各有特性。

主打生吐司，足足要花上三天時間製作，麵種先要花上12至16個小時養成，翌日再用來製作主麵糰，而麵糰中另會加入忌廉、朱古力、紅豆、果乾等材料。接着，再要冷藏發酵一晚，醞釀層次風味，直到第三日才能將麵包烘焙。吐司軟腍，且帶豐富的奶香。近年大熱的酸種麵包亦有，T150法國全麥麵粉，以48小時低溫發酵，再烤成法式長棍，外皮特脆，內裏則酸香味突出。店裏又以麵種發酵製作貝果，麵糰中只有3%的糖分，而且沒有任何油分，經過水煮，再入爐烤焗，口感煙韌。

7. Soft Thunder

地點：西環北街 29-31 號鴻利樓地下 A 號舖

電話：從缺

營業時間：11am-8pm

今年初開業，以Unicorn Puff為招牌，以高級材料如麵粉、水、鹽、法國AOP牛油，製作傳統港式麵包店的忌廉筒，經過反覆摺叠形成486層麵皮及油脂，單是製作酥皮需要三天時間，中心餡料用吉士代替忌廉，材料只有蛋黃和牛油，不會用吉士粉。外層鬆酥，入口甜香而不過膩。味道有原味雲呢拿、朱古力、抹茶及榛子，選擇多。

近來人氣暴漲的蛋撻也是人氣產品之一，日賣起碼300個，酥皮有54層，一咬下去，口感鬆化。撻水只用了蛋黃、忌廉和鮮奶，口感像焦糖燉蛋，蛋味濃郁。還有美式肉桂卷，其他店就直接用甜麵包包着肉桂糖，但Soft Thunder的肉桂卷也使用了酥皮取代麵包，一共有27層，口感更加有層次，配合甜香肉桂，味道令人沉迷。

做得出色，不過兩位老闆Michael和Catherine原來是外行人轉職。本為電子產品公司管理層的Michael表示一次公幹，因為時差睡不着覺，覺得人生漫無目標，應當找回自己人生目標。回家跟愛吃麵包、當時任職零售管理的太太Catherine商量後，決定要開一間屬於自己的麵包店。

坐言起行，二人放棄香港工作，40歲到加拿大修讀藍帶課程，在當地和香港打工，獲取經驗，另一邊籌備開店事宜，一共花了四至五年時間才成功開店。雖然宣傳欠奉，但小店大受歡迎，下班時都有很多客人，部份產品不時售罄，建議上門前透過IG了解。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！