因為疫情無法出國，很想念日本美食？日本人氣燒牛丼元祖東京チカラめし正式在旺角The Forest 開張首間分店，主打即叫即燒的日式燒肉丼。

當中首選一定是招牌燒牛肉丼（普通:$45/ 大：$55）。牛肉是來自美國的牛腹脅肉，肉味濃，肉質緊實嫩滑。同時，牛肉是即叫即烤，烤味十足，味道出色 。丼飯份量分別是普通及大，顧及不同顧客的需要。

而食量大的你們，可以選擇重量燒牛肉飯（$75）。而在6月26日至7月13日為了慶祝The Forest 波鞋街節，重量燒牛肉飯則以優惠價 $55享用。

官方建議丼飯加配生玉子（$10)進食，要徹底攪勻，每粒飯都沾有蛋漿及醬汁，滋味十足。而鹽燒牛肉丼（普通:$45/大:$55)最適合愛洋葱的你。這碗賣點是以鹽燒醬汁，配合洋葱進食。洋葱味濃，配合牛肉進食，味道出色。

而芝士燒牛肉丼（普通: $55/大：$65）由水牛芝士碎及巴馬臣芝士粉組成。滑嫩牛肉與香濃芝士的配搭一流。燒豚肉丼(普通：$45/大：$55）則採用來自荷蘭的豚肉五花腩部位，肉質爽口，嫩滑有彈性，值得一試。所有醬汁都來自日本，而餐桌上亦有不同醬汁供顧客自由配搭。

採訪、攝影：《飲食男女》

東京チカラめし

地址：旺角奶路臣街 17 號 THE FOREST 地下 G8 號舖

電話：2802 3308

營業時間：星期一至日10am-12mn (限聚令期間營業至10pm)

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