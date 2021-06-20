香港人生活緊張、壓力大，很多時候都出現失眠問題，不想靠安眠藥，可以怎樣？健營物理治療及營養中心營養師Amy Tsang表示，可以吃一些有安眠功效的食物改善睡眠質素，例如含豐富色氨酸的燕麥，成人每日每一公斤建議攝取4毫克色氨酸，40克燕麥已含有134毫克色氨酸，有助製造負責大腦傳遞訊息的血清素，減緩神經活動，穩定情緒，令人放鬆心情。

進食燕麥有助放鬆神經系統

而且進食燕麥有助刺激胰島素分泌，令更多色氨酸進入腦部。燕麥內的維他命B雜亦有促進色氨酸轉化成為血清素功效，然後轉化為褪黑激素，有助調節生理時鐘，放鬆神經系統，有助引起睡意。不過燕麥纖維豐富，進食後容易在腸道產氣，不適合胃氣脹人士進食。

三文魚亦是其中一種改善失眠的食物，Amy指出，三文魚是深海魚，100克三文魚含有1900毫克奧米加3脂肪酸，成年男士和女士每日建議分別攝取1600毫克和1100毫克奧米茄3，建議每周進食2次85克熟三文魚，有助維持神經細胞健康、穩定神經、舒緩壓力功效。另外，每100克生三文魚含有274毫克色氨酸，有助製造血清素和褪黑激素。而三文魚豐富的鎂質，有舒緩肌肉和神經系統作用。

三文魚亦是含豐富維他命D的食物，100克三文魚含有10.9微克維他命D，成人每日建議攝取10微克維他命D，有研究發現，睡眠質素較差的人士，血液中的維他命D含量較睡眠質素好的人士低，所以建議每周進食2次85克熟三文魚。

香蕉及全脂奶可改善睡眠質素

Amy續說，香蕉是含有最多色氨酸的水果，每100克含有9克色氨酸，加上香蕉內的鎂質，可以協助放鬆神經系統，而其豐富維他命B更可以增加褪黑激素的分泌。不過1條中型香蕉含約15克糖分，等於3茶匙糖，有血糖問題人士要避免飯後即刻進食，以免血糖飆升。

每100毫升含有77毫克色氨酸的全脂奶也可以改善睡眠質素，而且250毫升的牛奶含有280毫克鈣質，有天然鎮靜作用。在色氨酸轉換為血清素和褪黑激素的過程中，需要維他命B和碳水化合物協助，建議睡前1個小時飲用一杯牛奶，與1條皇帝蕉一起進食。

採訪、攝影：《飲食男女》

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