在香港吃山東菜，十居其九都是吃餃子的小店。聽說灣仔有間開了兩年的山東菜館，連食家劉健威都說好吃。店子走高檔路線，裝潢骨子不老土，地方不大，但有很多靠窗的座位，幾開揚。老闆是山東人，餐牌則由大廚鄒耀華主理，入行超過四十年，曾在豐澤園(已結業)及鹿鳴春(已停業)掌廚，經驗豐富。

菜牌選擇多，以山東菜為主，還有川菜和上海菜，由冷盤、主菜、粉麵及甜品合共過百款。

山東涼菜像沙律，配料豐富，有大白菜絲、牛腱、醬豬手、海蜇、大蒜、芫荽和葱絲，味道酸香，十分開胃。紅塵知心白面郎，新鮮豬心用白滷水浸，爽口但味道淡，蘸些蒜香醬油更好吃。京葱八帶，八帶即是八爪魚仔，灼完後加京葱絲和芫荽，八爪魚仔爽口但不夠鮮，幸而下了醬油和糖醋，調味搭夠。老山東定湯肉，啫喱凍爽滑，裏面有豬粉腸、豬心和瘦肉難得沒有內臟的異味。招牌草捆牛骨，牛骨用滷水煮完，再用荷葉包住。牛肉有脂香，拌芥末比醬油更好吃。京燒羊腩必試，羊腩先炆後炸，皮酥肉嫩，可惜羊肉不夠羶香。

最精彩是餃子，餃子皮自家製，大大隻夠勁度，餡料都好吃，羊肉加上茴香，肉汁鮮味。山東人吃餃子，喜歡伴臘八蒜(即用醋來醃蒜)來吃，吃完沒那麼膩。

整體上，食物水準中規中矩，但難得香港有間山東菜館，大部份菜式有特色，餃子尤其做得有水準，環境也舒適。不過人均消費$400，不算便宜。

採訪、攝影：《飲食男女》

齊魯家宴

地址：灣仔聯發街18號1樓

電話：2866 8198

營業時間：11:30am-10pm

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