暑假過後，食友紛紛返回原來崗位，又作拼搏。郭偉信和Winnie都帶給我歐洲的牛肝菌，連吳瑞卿也送我從雲南高山上向土人購得的乾松茸和牛肝菌。手上一時接得這麼多當時得令的牛肝菌，就為大家做個肉餅吧！

材料：

脢頭豬肉250克

肥膘肉50克

乾牛肝菌40克

碎瑤柱30克

薑2片

紹酒1茶匙

調味料：

頂上生抽1湯匙

鹽1/4茶匙

糖1/2茶匙

紹酒1茶匙

胡椒粉1/8茶匙

油1湯匙

生粉2茶匙滿

麻油2茶匙

預備：

1.瑤柱置小碗內，加開水僅浸過面，放下薑片和紹酒，中火蒸半小時至軟，移出撕成細絲，留用。

2.用冷水沖淨牛肝菌，放在碗內，加溫水蓋過面浸至發大，以餐叉揮打使附着之泥沙脫落，移出切粗粒，將浸汁隔過留用(1)。

3.豬肉先切小粒，後剁碎，肥肉切小粒。

4.置剁碎豬肉在大碗內(2)，加入生抽和鹽(3)，以筷箸循一方向攪拌至豬肉黏結有勁，逐匙加入牛肝菌汁及瑤柱汁(4)，邊加邊攪拌至汁液為豬肉吸收後方可下第二匙，共加3湯匙，次第加入餘下調味料(5)，繼續攪拌均勻。

5.加入瑤柱和牛肝菌(6)，以手執起肉團，撻回碗內(7)，如是多撻數次(8)至豬肉與調味料一起拌勻，再加入肥肉(9)，拌勻。

蒸法：

1.將肉餅料全部放在深碟內，撥平表面(10)，隔水大火蒸15分鐘便熟。

提示：

乾牛肝菌在裕華、city’super、Great、Sogo及各大日本超市有售。

（原文刊於2007年638期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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