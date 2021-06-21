長期捱夜肝火旺盛、脾氣暴躁，涼茶未必解決到問題。可以用味道清香、補而不燥的猴頭菇，配合疏肝理氣功效的合掌瓜，補腎健脾栗子，溫和潤燥之餘，同時調理身體。

材料

1）猴頭菇2両

性質平和，補而不燥，健脾、補虛、助消化，特別適合身體虛弱及胃炎人士

2）合掌瓜2個

疏肝理氣，直接緩和肝鬱情況，化痰潤肺、解熱、利尿、淨化血液

3）栗子半磅

養胃、健脾、補腎、強筋骨

4）肉眼半斤

5）鐵棍淮山2支

養陰、補水為主

6）海竹頭 3両

養陰、補氣、滋潤

做法：

1）猴頭菇洗乾淨，用清水浸3-4 小時再沖水，換水再浸一會，去蒂（最好隔晚浸及換水）

2）肉眼汆水

3）合掌瓜洗乾淨切件，海竹頭切塊

4）鐵棍淮山去皮切段，未用浸入鹽水避免氧化變黑

5）煲熱水灼栗子8-10 分鐘，然後用濕布包着輕輕揑下，栗子皮便輕易去掉

6）水大滾所有材料放入煲，大滾10分鐘，轉小火煲 2小時，加鹽調味，完成

貼士：

要猴頭菇更清甜無苦味，除質素之外，清洗方法亦十分重要。猴頭菇要洗乾淨，建議用清水浸3-4小時，再用清水沖，換水再浸一會，之後用手擠乾多餘水分，煲出來的湯便會更加清甜。

示範：秀英海味雜貨Natalie

拍攝：陳秉謙、魯雋華

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