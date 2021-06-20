在香港搵食難，在中環搵食更艱難，說的是平日一到午膳時間，中環街頭巷尾就擠滿搵食男女。打工仔要在一小時內吃飯，若然還要浪費半小時等位，實在太奢侈，快靚正的外賣店，才是他們的醫肚首選。

「我在附近上班，這間舖頭以海南雞飯的雞肉嫩滑聞名，出餐又很快，下單後不用5分鐘就吃到；它也提供很多醬料，男士一般都比較喜歡重口味，我通常加甜豉油及薑蓉，令海南雞飯的鮮味更提升，一個星期通常都有3至4日會過來吃午餐。」中環人食客Oscar稱讚的，就是位處中上環之間的機利文新街的牛車水海南雞專門店，開店接近兩年，素以平靚正海南雞飯及光速出餐見稱。

出餐時間有限制 要27秒內出餐

光速出餐？原來這店有一個出餐時間限制，每份海南雞飯一定要在27秒內出餐。老闆David細說光速出餐的緣由，「在中環食飯時間比較緊張，由辦公室往返食肆已經要用十多分鐘，客人由下單到取餐，約莫27秒就可完成，變相客人只需在店外等一兩分鐘，就可取走飯盒回公司慢慢吃，之後還有半小時可以休息打機煲劇。」記者採訪當日實測，其實快到20秒已可光速出餐，十分快速。

如此貼地又體察民情，以為David開店前都是「搵兩餐」的打工一族？非也，其實他一早已上岸享清福。年近60歲的他，80年代到加拿大讀電腦，其後從事酒店業，1993年早就「搵夠」，與家人移民列治文兼退休。因女兒大學畢業後想返香港發展，才於2012回流香港，做飲食生意再戰江湖。

「我於97前移民，與現在香港人急切移民的心態，基本上都是同一道理。有家庭的人都會希望自己的孩子，能在很健康的城市生活及成長。現在很多香港人都會對社會有短暫性的失望，所以選擇離開，或退後一步看看是否有更好家園、在另一個城市會否對子女更好。」他稱自己根在香港、朋友在香港、親人在香港，情願選擇花多些時間與朋友親人見面。

中環多寫字樓 做午市已回本

2013年，David在荃灣三陂坊開食肆，主打大牌檔小炒，之後見好就收，直至前年在中環開第一間專賣海南雞飯的外賣店，讓打工仔只需一杯咖啡的價錢，就可以吃到皮脆肉嫩的新加坡式海南雞飯。 「選擇在中環開店，就是想有更多人認識到我們，因為中環人流多，想多人認識，就要在銅鑼灣、尖沙嘴、中環等地開舖。不過在中環開店做飲食是極難，因為沒有夜市，星期六、日及紅日都是沒有生意，基本上該月份如多公眾假期，再加下雨打風，根本是很難賺錢，能收支平衡已算幸運。」不過中環始終多寫字樓，單做午市已夠，「Bonus就是該月如果較少假期，生意額就應該沒問題。一日賣到200個飯盒以上就OK，可以有錢賺；若賣到300至400個，就賺更多。」

David定下每份海南雞飯只需34元這個超抵價，堪稱平絕全港！「我預先了解市場及鄰店的價錢，所有海南雞飯是甚麼售價，才定下34元的價錢。若價錢太相近，如附近賣50元，我賣48元，那就沒意思。我要贏旁邊的對手，首先要擊敗他們，讓他們不能跟我比。首先我要計到有錢賺，寧願賺少些，基本上人客就會一定光顧我。」

他非常進取之餘，同時懂得與民共渡時艱：「一個餅分開幾份，你只能食到一角；若要食餅，為何不吃下整個餅？所以我定下這價錢，就算有些店舖加價，我兩年也沒有加價。一來因為疫情，不想加錢而令人反感，見市況稍為好轉就加價，對社會氣氛不是太好，始終做好自己品牌最重要。」

斑蘭葉香茅醃雞 雞骨煲湯煮油飯

雖然David的海南雞飯賣得便宜，但一點也不求其，絕不因貨就價。「我用了斑蘭葉、香茅、南薑、薑來醃雞，選用統一大小的冰鮮雞，每隻重量約兩斤十両。每日用很多隻雞，幾十隻雞肉全去骨，就可用雞骨來煲湯、煮油飯。醬汁也按照新加坡風味，薑蓉及辣椒醬全自製，醬油就用正統的新加坡豉油。」

除了海南雞飯，店內的牛肉飯及滷肉飯都是熱賣菜式。「新加坡牛肉飯（$40）採用牛頰肉、印尼巴東牛肉製法，炆一個多小時，再加椰絲。至於台灣滷肉飯+溫泉蛋（$38），則用了較幼細及較粗的豬肉混煮而成，加溫泉蛋拌勻白飯來吃，口感會豐富很多。」

海南雞專門店開了兩年，現已有3間分店，雖然David自嘲是地獄黑仔王，指每間店舖一簽合約，都分別遇上社會運動，以及新冠肺炎第一波及第三波疫情爆發，但因他經營有道，憑食物質素、進取定價及殷勤服務，來扭轉劣勢、戰勝逆境，難怪有很多朋友笑說要排隊找他合股做生意。

太安樓再開其他小店發圍

最近他就在西灣河太安樓開設兩間小店專賣豬扒及韓式小食。「又是不幸運，太安樓兩間新店一簽合約，又遇上第四波疫情，現在生意額總算愈來愈好。只要你肯付出多些、對食物製作質素有要求，客人是可以儲下來。我開了這麼多食店，最開心就是看到客人回頭再光顧變熟客，即代表我的出品及付出有人認同，是很有成功感。」

豚匠堂以豬肉菜式作主打。「豚匠豬扒飯（$40）的吉列豬扒內，夾有芝士及火腿，一切開就會見到流心芝士。」阿朱家售賣的韓式飯卷，連區內不少日本人及韓國人都愛吃。「韓國的紫菜包飯，通常用糯米醋或鹽等煮成，我就用日式方法，以赤醋拌勻壽司米來做包飯，例如赤醋牛肉紫菜包飯（$35），出來效果頗特別，很多客人吃完都大感驚喜，有家住西環的客人專程過來買。」

David除了開舖做飲食有一手之外，原來還有一個秘技，就是當食肆醫生。「每一日的工作日常，都是由朝早做到深夜，有時是巡舖，有時是幫朋友一些暫時出現經營問題的店舖，出任餐飲顧問去解決問題。我曾經幫朋友的九龍灣郵政中心飯堂做顧問，是義務性質，因其公司營運出了問題，現在已幫他止蝕兼收支平衡，本來是蝕錢蝕得很嚴重。」

做生意要識計數 店舖位置要好

David深信不停轉型是做飲食業的新常態，同時奉勸後生仔如渴望開舖做生意，首先要學識計數。「我認為做飲食可以千變萬化，不用太執着某一種食物或產品，主要是看你如何發展空間。做飲食，贏與輸都是有因素，輸有因素、贏也有因素，不會有好運到、就算難吃都有人光顧。最緊要找到有甚麼問題，如果食物沒問題，通常做飲食，Location很重要。所有事都是用數據分析，做飲食抑或做甚麼工種也好，都是成本、租金、人工，利錢有幾多，全部都是有數得計。開店時如計數，怎計也沒有利錢，那就不用做；開來要蝕錢，不如不開！但若然計完所有數，是OK、可賺錢，那就去嘗試吧！」

採訪、攝影：《飲食男女》

牛車水海南雞專門店

地址：中環機利文新街30號地舖

電話：2219 8688

營業時間：星期一至六11am-6pm（星期日及假期休息）

阿朱家

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A44號舖

電話：從缺

營業時間：星期一至日10am-6pm

豚匠堂

地址︰西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A44B號舖

電話︰2660 8399

營業時間：星期一至日10am-6pm

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