小時候去餅店，想要吃得便宜又大份飽肚，雞蛋糕可說是必選食物之一，貪其份量大、口感綿實，只要一大個就夠飽肚，可說是七八十年代不少工人的好選擇。以前中式婚嫁，加入蓮蓉、豆沙等的雞蛋糕亦是指定的嫁女餅之一，除了貪其外形夠大，蛋糕寓意「步步高陞」，雞蛋亦有「旺丁旺財」、「開枝散葉」的意思，意頭好。

食材製作簡單 樸實不花巧

上水興發餅家至今還有賣雞蛋糕（$8/個），老闆娘廖小姐指她小時候，父親已經賣雞蛋糕，已經忘了當年賣多少價錢，但卻記得當年甚受街坊歡迎。然而隨着經濟發展，坊間多了不少的西式連鎖餅店，糕點的種類也多如繁星，越來越精緻。加上流行以餅卡代現成的蛋糕，現在已經幾乎沒有人到小店訂購嫁女餅，於是雞蛋糕已經越來越少見，更遑論有餡版本的。

雞蛋糕無論在食材還是製作，都極其簡單，只需要雞蛋、麵粉及糖，就可以製作，就跟它存在的時代一般，樸實不花巧。每天新鮮製作，保證不會吃到隔夜的味道。

傳統食物 值得堅持做下去

雞蛋糕的雞蛋份量要多，一盤十五個蛋糕，便要用上三十隻雞蛋，成品才能吃到雞蛋的香味，而綿密的口感則來自沒有任何發粉的麵糰，因此入口才夠厚實飽肚。烘到一半開始成形時，便要在表面割開十字，讓裏頭的麵糰，可以繼續鬆開發脹，再烘到表面金黃。烘後立即運到店中，把燒焦的地方剪走，再用膠袋包裝。

廖小姐指，其實這款雞蛋糕亦有較小的版本，因為份量不大，反而更受歡迎，不過大的版本也依然有它的支持者，所以亦繼續製作。這些老舊的包點，在現在已經買少見少，或許總有一天會慢慢消失在街坊的眼前，但只要還有追隨者，有些傳統的東西，還是會堅持做下去。

採訪、攝影：《飲食男女》

興發餅家

地址：上水嘉富坊3號上水貿易廣場B座4樓18室

電話：從缺

營業時間：8am-6pm

人均消費：$50以下

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！