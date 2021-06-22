疫情開始緩和，新餐廳越開越多，最近尖東海旁就有間新店，樓高兩層，裝修復古，「Boticario概念源自1920年代的布宜諾斯艾利斯，當時大部份藥店及藥劑師都盛行賣藥田種的花卉草藥，所以我們將這些元素融合在飲料中，製作多款獨特的雞尾酒。」Boticario酒吧主管Navneet Kumar表示。

Boticario的雞尾酒主要分成四大類：Serendipity，Sanguine ，Melancholy及Nostalgia，味道各有特色。其中Smoke Bomb（$98）就混合冧酒、菠蘿、杏仁、雪利酒等，最後放上煙燻泡沫球營造視覺效果，果味香濃充滿玩味，令客人感到歡樂；Brave Bullfighter（$108）加入龍舌蘭、粉紅柚汁等，內含杏仁、辣椒、荷花等成份，帶有辛香的味道。

菜式同樣帶南美風格，Red Snapper Ceviche（$128）開胃清新，紅鯛魚用檸檬汁醃製，搭配牛油果及特製醬汁，酸度較高，幫助提升魚的鮮味；Chicken Milanesa（$188）是阿根廷常見菜式，雞胸肉炸脆後加番茄芝士烤焗，惹味又香口。甜品Tres Leches（$78）就是用淡奶、煉奶及忌廉製成的蛋糕，入口濕潤軟綿，但味道偏甜，幸好搭配糖漬莓果，酸甜感中和甜膩。

每日下午3點至7點是happy hour時間，精選調酒享買一送一優惠，包括指定氣泡酒、紅白餐酒、烈酒、啤酒及雞尾酒，就算不在餐廳用餐，亦可考慮與朋友邊看海景，邊小酌一番。

採訪、攝影：《飲食男女》

Boticario

地址：尖沙嘴麼地道66號尖沙嘴中心地下5號舖及UG樓15號舖

電話：2765 0800

營業時間：星期一至五 12nn-12mn，星期六、日及公眾假期11am-12mn

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