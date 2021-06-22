原本位於銅鑼灣，專做外賣壽司的為食龍，近日搬到中環，開了一間餐廳，設有堂食，食物除了有壽司，還加入不少新菜式。「我們把舊舖的腐皮壽司帶了過來，亦增加了不少款式。因為中環午市，大家都要趕着要上班，所以便定了一個午餐定食，有幾件腐皮壽司，配搭前菜、冷烏冬、刺身，讓他們可以吃快一點。」為食龍老闆Tim介紹道。

卷物「波士頓大隻佬」（$128）顧名思義就是特別大隻，上面鋪滿蟹子，裏面包着炸軟殼蟹，名副其實是「大隻版」波士頓卷。大廚阿達說：「波士頓大隻佬裏面有個秘製醬汁，我們叫kimchi醬，辣辣的鹹鹹的，加上我們製作的脆脆，口感一流。」另一道銀鱈魚西京燒（$158），魚肉嫩滑，不算多骨，味道鹹鹹甜甜。大廚阿紙說：「西京燒是日本傳統料理，用西京漬醃魚肉，再直接去燒。本身會用一些味道較淡的白味噌做基調，再加酒和味醂。但我們嘗試過後，認為加入味道較濃厚的赤味噌，更適合香港人口味。我們會用最少兩日醃製，才甪明火燒，面頭帶焦香，裏面則較濃味。」餐廳還有魚生飯，老闆把舊店受歡迎的左口魚，加入蟹膏做炙燒左口魚蟹膏飯（$180），用上左口魚邊，再用柚子醋調味，左口魚和蟹膏都會用火槍炙燒，更加惹味。

餐廳環境比以前大，亦提供了不少甜品和飲品，再配合藍綠色恐龍和大自然為主題的裝修，以後在中環又有一個地方可以chill吧！

採訪、攝影：《飲食男女》

Hungry Dino 為食龍

地址：中環些利街2-4號LL Tower地舖及1樓

電話：9232 7623 (WhatsApp)

營業時間：12nn-9:30pm

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