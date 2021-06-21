紙媒還興盛時，一個書報攤上，有很多不同風格的報章雜誌出售，消費者可透過文字、圖片，認識不同文化，增知識開眼界。《龍虎豹》這本色情雜誌，不少人都聽過，是不少男士的集體回憶。《龍虎豹》雜誌於1984年創刊，是一本十日刊，除了有大量女性裸露相片，還有不少以色情為主題的專訪，內容大膽又具獨特性，吸引不少讀者捧場，最高峰時期曾月賺超過一百萬，可說是風光一時。當時有不少男士想獵奇但又怕尷尬，於是偷偷地用漫畫《龍虎門》夾着《龍虎豹》買。不過時代變遷，光陰飛逝，這本色情雜誌雖繼續推出，但聲勢已大不如前，新生代可能已經不知道這是甚麼一回事。

七成食客屬女性 年滿16歲方可入內

最近中環開了一間新餐廳，取名為《龍虎豹》，以為只是撞名？裏面無論裝修到餐牌，都一樣跟色情二字掛鈎，周圍貼滿裸女相，僅用貼紙遮上重要部位。色情氣氛濃厚，以為客人一定都是男人？記者採訪當晚，意外地發現女性客人不少，起碼接近七成。食客Cindy說：「我覺得這裏很有噱頭，可以吃壽司又可以看鹹書。」另一女食客Kiddie則說：「起初會想這裏會不會全都是男生，但到來發覺都是女生，女多男少，始終現在年輕人的思想較開放，加上這裏的環境及音樂，氣氛幾好的。」

由於餐廳充滿大量色情相片，故老闆訂下不明文規則，要年滿16歲方可入內。老闆之一的Eddie是《龍虎豹》的忠實讀者，這本雜誌絕對是他的童年回憶，他說：「從小學看到長大成人，這雜誌當時比較普遍，無論是報紙檔或便利店都能輕易見到。」餐廳叫作龍虎豹，但賣的卻是日本菜，他指一開始先決定賣日本食物，之後才決定餐廳名字。「想起日本，免不了會聯想到色情文化，而香港的代表之一莫過於《龍虎豹》，一來代表着香港自我大膽的文化，二來有感大家都開始遺忘這名稱，因此大膽地給餐廳改成這個名字。」

90後男生大開眼界

到底新生代又如何理解當年色情雜誌的文化？今次請來90後的高晉深入餐廳，看看他反應有多激烈？他直言自己生於上網看片的年代，所以沒有看過《龍虎豹》實物，但就有聽過此大名。一入門口，便見數十隻粉紅香蕉掛在天花板，餐廳部份牆上貼滿了雜誌撕頁，連餐具都有打格裸女，不過亦有一邊的位置較為低調，只掛着畫上龍、虎及豹的畫。高晉笑說，如果一個人光顧，絕對不想坐在這些位置。「但跟女朋友一起來，這位置就最合適。」最爆是廁所位，他一打開門就不禁嘩聲連連，原來內裏貼滿了裸女照片，但去到另一間卻頓時失望至極，因為貼滿了男性裸露照。這裏沒有分男、女廁，因此客人想去哪一格，悉隨尊便。

雖然是日本菜餐廳，但不是走一個傳統和食路線，款式較偏向外國，主要提供刺身、卷物、串燒等。其中餐廳最受歡迎的則是美式卷物，分別以龍、虎、豹為名，龍卷（$178）的食材豐富，有天婦羅蝦、辣吞拿魚、蟹肉、牛油果及飛魚子。而豹卷（$108）則合適素食人士，內裏全都蔬菜，再配上芒果莎莎，清爽香甜。另外炸雞肉（$128）亦是必試，炸得香口而多肉汁，再蘸上芝士沙律醬，更加惹味。

經過半晚的遊歷，高晉認為只要是男人經過，必定會留意餐廳招牌，「無論如何都會到來光顧一次，食物質素又不錯，如果跟朋友到來，絕對是有趣的經歷。」

採訪、攝影：《飲食男女》

龍虎豹

地址：中環伊利近街47B號地舖

電話：3460 4609

營業時間：星期一至三 5pm-10pm；星期四至六 5pm-12mn

人均消費：$101-$200

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