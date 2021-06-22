今日都有酷熱天氣警告，一走到街上就想立即回家歎冷氣，再吃西瓜消暑。而市面售賣的西瓜，來自世界各地，今年台灣生果大熱，品嚐西瓜當然要吃台灣西瓜啦！

雨水少產量低 台灣西瓜漲價

除了常見的紅肉西瓜，台灣黃肉西瓜都有不少粉絲，永富鮮果專門店負責人陳錦輝說：「最受香港人歡迎是黃肉西瓜，因為有一個聯想：台灣西瓜就是黃肉，因為美味得多，近十年都有這意識。」他續道：「台灣果農栽種西瓜時，不會使用膨大劑或增大劑等激素，故大部份台灣紅肉西瓜都有核。台灣黃肉西瓜雖然也有核，受歡迎是因為切開後就見到金黃色的果肉，又多汁又甜，甜得來很清爽，感覺上也不像紅肉西瓜般太甜。至於紅肉西瓜，相對要求起沙多汁，而台灣品種也帶有蜜糖味，我也喜歡吃。」

那麼，今年台灣西瓜行情又如何？賣得貴嗎？陳錦輝說：「今年台灣沒有雨水、天氣較乾，西瓜生產時間雖然跟往年差不多，但產量則較少，售價便貴些。如台灣黃肉西瓜，往年可能55元已買到一個，今年則要75元至80多元一個；至於紅肉蜜糖西瓜，不是經常有、體積亦比較小，都要賣55元一個，往年40元便可以。兩者平均都比上年漲價15%至20%。」

蒂頭枯黃色代表夠成熟多汁

驟眼看個個西瓜都差不多樣子，既然價格上升了，更加要懂得選擇優質西瓜的秘訣，陳錦輝教路：「如選擇台灣紅肉西瓜，首先外皮要美觀；其次是輕輕拍打西瓜，感覺到西瓜很薄皮，而聲音要清脆，如太濁聲，則代表這西瓜可能已擺放很久，瓜肉或已變壞。至於黃肉西瓜的外皮條紋，也是愈清晰愈好；同樣要輕力拍打，聲音清脆就代表好。兩款西瓜都一樣，都要看蒂頭，若是枯黃色或已轉顏色，即代表已夠成熟，就會起沙及多汁。」

大家以為搶眼奪目的黃肉西瓜已經很特別？進濤菓欄負責人Jacky介紹台灣近年研發一種名叫哥斯拉的西瓜，單聽名字已猜到是超巨型，再看實物更覺得大得驚人。「因為其形狀及外貌，都很像日本的哥斯拉西瓜故有此名。多在花蓮出產，因為是新品種，今年產量唔算太多。」日本的哥斯拉西瓜動輒索價1,000元起跳，尋常人家未必吃得起，Jack指台灣哥斯拉西瓜性價比甚高：「同樣大小的台灣哥斯拉西瓜，只需300多元一個。味道方面，日本的較細緻、果肉纖維較密，台灣的則不算密，但口感很爽脆，雖然未必起沙，糖度卻可以有13度。」

採訪、攝影：《飲食男女》

永富鮮果專門店

地址：九龍城侯王道47號地舖

電話：2718 2688，2718 2689

營業時間：星期一至日8:30am-9:30pm

進濤菓欄

地址︰油麻地新填地街228號地下

電話︰6344 4411

營業時間：星期一至日11am-9pm

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