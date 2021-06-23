食飯除了看出品質素，有時餐廳環境都好重要。最近在銅鑼灣就開了間全港最大型的鐵板燒料理，佔地14,000呎，分成五個區域：炭火燒、清酒吧、鐵板燒、壽司吧及品酒區，切合不同客人的需要，全店以火山作為設計藍本，多用黑色及石牆，配合燈光及擺設，氣氛靜謐而神秘。

「我們風格比較傳統，主要吃食物本身味道，想客人體驗到吃鐵板燒的溫度。」板神鐵板燒總廚布家雄師傅指出，鐵板燒特選套餐（$380）可享十道菜，包括前菜、沙律、南非鮑魚等，主菜有帶子、大蝦、法國鵝肝三選一，美國牛肉可選薄燒或厚燒，薄燒會捲入炸蒜及香葱，香而不膩；厚燒則較重油香，入口嫩滑，炒飯粒粒分明，充滿葱香。

壽司區由日本師傅主理，每日精選時令食材，Lunch Omakase（$450）共有9件壽司，大拖羅肥美鮮味，赤貝厚身爽脆，深海池魚夠鮮甜，另有提供前菜、沙律、稻庭烏冬、蒸蛋等，份量大，夠飽肚，23/6至30/6消費更送葱吞拿魚腩手卷。炭火燒選用日本十大名炭之一，紀州8呎的備長炭製作，溫度高達900度，其中炭火串燒六味御膳（$280）可選六款串燒，有雞肉、豬肉、蔬菜等，火候控制不錯。

採訪、攝影：《飲食男女》

板神鐵板燒

地址：銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場1樓103號舖

電話：2817 7767

營業時間：星期一至日11:30am-3pm，5pm-10pm

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