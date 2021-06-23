暑氣正盛，人心焦躁。要下火，要降溫，可以從日常飲食入手。除了喝涼茶外，夏日必吃消暑冬瓜盅。這天來到中環這間老字號中菜館，就是為了其冬瓜盅。小店的燉湯向來真材實料，最近她推出套餐，$458包冬瓜盅和荷葉飯。嚐過後，就知物有所值。先說冬瓜盅，非常足料，舀完一碗、一碗，又一碗……大約有五個飯碗的份量。湯底清甜，除了老雞、火腿、赤肉之外，亦下了竹蔗和果皮來煲，飲落舒服順喉。欣賞冬瓜盅上放有蓮子、蟹肉和夜香花。當大部份食材已不分時令，夜香花於盛夏限定，有種不時不食的可貴。配料亦非常豐富，包括百合、鴨腎、雞肉和菇粒等，食湯料也半飽。至於荷葉飯，有兩款可選。選了濃味的大蝦蒜香荷葉飯，飯香、荷香、蒜香以及蝦膏和炒蛋的蛋香，一口有齊多種滋味。

若想吃得豐富，可以加$100至$160追加小菜。首選西檸雞(加$130\原價$140)，檸汁清酸不霸道，廚師下糖和新鮮檸檬汁的比例一定恰到好處。或者芥蘭炒雙腸(加$130\原價$150) ，臘腸和鴨膶腸是鎮店之寶，特別是膶腸，食落甘香又有酒香，齒頰留香。沙嗲粉絲蝦煲亦是招牌菜，沙嗲惹味帶甜，粉絲吸滿沙嗲汁，非常好下飯。食物評分我給3.8/5。如果三位計，一飯一湯一小菜，每人大約百五至二百多元有交易，以這個水準性價比非常高。

蛇王芬

地址：中環閣麟街30號地下

電話：2543 1032

營業時間：11am-10:30pm

註：一天前預訂，午市及晚市均有供應。

採訪、攝影：《飲食男女》

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