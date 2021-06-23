「做麵包， 是一件很神奇的事，因為講究溫度、手感，有時不是驟眼看那麼容易，雙手要與麵糰成為一體 ⋯⋯」Phyllis講起做麵包總是興奮。從事烘焙業只有半年的她，每次在料理枱摸着尚未成型的麵糰，或從烤箱取出噴香的Bagel時，她仍然帶着期待的心情，就像她的小店名字「Wakey Wakey Bakery」那樣。「我想當朋友或客人收到我烘焙的麵包時，會覺得每個早晨也有東西值得期待，而不是工作或現實中那些令人沮喪的事，希望別人買麵包的時候，能夠忘記到一些煩惱。」

即使在工場裏趕工，Phyllis做起麵包來，總是從容自若，享受其中，她總說做麵包是一種放鬆減壓的方式。本身在美國修讀攝影的她，畢業之後也順理成章，從事商品攝影，客人都是外籍人士，她本來不時到外國工作，不過全球疫情大爆發後，工作全失，被逼留在家中。「我比較易緊張，疫情初初爆發時會不斷洗手，就像潔廦似的。」烘焙正正成為了她的療程，給她重新找回過去的生活體驗。「想看看自己能否把在美國吃到的，用雙手重現出來，從那時開始我便將以前留學時，學過的都拿出來試試。」

在美國那段時間，周末、假期她總有機會參與教會活動或者到朋友家中過夜，她便會跟着那些寄宿家庭一起烘焙，邊學邊做，一起準備早午餐，在那段時間發掘到一些香港比較難找得到的烘焙食品。疫情期間，她便將不少當時記下的食譜重新做出來，給家人、朋友吃，後來愈做愈着迷，更短租一些共享廚房，試着在網上小批小批的賣，而當初令Phyllis的烘焙夢萌芽的，就是一款流行東歐和猶太圈子的哈拉包（Challah）。

Phyllis 記起在美國，猶太人都在大型聚會吃哈拉包，他們會做來慶祝安息日等各類猶太教節日。「我的食譜沒有為遷就亞洲人的口味而改變，麵糰材料除了麵粉，就只有蜜糖、蛋、橄欖油和水就這麼簡單。」混合材料後，手揉麵糰經兩個小時的發酵，便要把麵糰均等分開，搓成長條狀，再像擯辮子那樣，讓麵糰呈互相交錯的姿態。「外國人還會有很多形狀，有些人會做成繡球花那樣，或者會做到像一座山那樣，我之前便有個女客人，跟我說拿着哈拉包時，就好像拿着一棵花般高興。」

麵糰結成辮子或繡球花後，便可放入雪櫃，進行低溫發酵，十二小時後，就可塗上厚厚的蛋液，撒上黑、白芝麻和罌粟籽入爐烘焙。出爐的樣子，蛋液變得金黃漂亮，形成酥香的表面，包心口感很是鬆軟，手撕開來中間的肌理呈一絲絲的，吃來有雞蛋與蜜糖味道。「外國人偏向買大條的那款，他們會就這樣切片當多士吃，或者做成西多士，蘸蛋後煎香，再加上楓糖同吃。」Phyllis推薦。也許，因為這款哈拉包在本地相當罕見，令她累積了一班思鄉的外籍客人，不少吃過後都會稱讚她。「其中一個是本地的英國律師，他吃過之後，當晚就給我訊息，稱讚我這個哈拉包，可跟猶太教俱樂部裏面的猶太包去媲美，更特別介紹我去試試看。」

因為客人出乎意料的反應，Phyllis決定由全職攝影師，中途出家轉做麵包師，她發現兩個行業，都有一些共通點。「麵包跟攝影一樣，人人也會有各自的觀感，可能你喜歡一張相，但客戶總會有相反的意見，麵包同樣很主觀的。」Phyllis 的工場，跟香港很多網店一樣，也有賣Bagel，不過她決定不跟從主流，走台式Bagel那種極鬆軟的口感，反而專注做美式口味。「麵糰混合了日本麵粉和瑞士的特高筋麵粉，這樣的Bagel做出來不會太硬實，但烤出來又能保持美式那種煙韌的外皮。」她又堅持不把包身那圏圈塞滿餡料的Bagel，十四款口味，如無花果、藍莓、意式薄餅、墨西哥青辣椒配芝士等，配料放得點到即止，讓客人感受Bagel本身那種柔韌香軟的樸實口感。

就像攝影一樣，Phyllis做烘焙堅持做自己的口味，而這種態度，讓她短短半年已經做出成績，試過一天在市集賣出120個的哈拉包和Bagel，最近更走出共享廚房，在葵芳開了自家工場。「很多人都會質疑我做麵包，能夠堅持多久，始終偶爾為之可能還好，但當開始量產製作，一天做80個、100個，便是重重複複，但我仍然很享受這過程，期待遇見每一個客人。」

Wakey Wakey Bakery

網店地址：https://bit.ly/35IysYp

下單連結： bit.ly/3j2YeLY

採訪：胡熙裕

攝影：潘樂文

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！