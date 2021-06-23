家族曾經抱擁十多家酒樓的富三代陳嘉華，從小豐衣足食，讀書不成亦不愁出路。十六歲輟學在酒樓由低做起，以為會走阿爺老竇舊路賣叉燒包，二十四歲卻毅然離開父蔭搞酒吧另覓天地，結果事與願違慘蝕過百萬離場，寧破產也不願向家人伸手！從高山跌至低谷，太子爺經不起冷言冷語而沉淪賭博自我麻醉，直至傳來祖母自殺噩耗才從賭海中驚醒，去年破產令解除後便重拾開餐廳夢想，無懼疫情連開兩家餐廳重新出發！

十六歲入行由低做起

去年初，嘉華的破產令剛剛解除，已雄心壯志東山再起﹗儘管疫情未退，餐廳或結業收場，或掙扎求存，仍然無阻他的開業大計，問家人借了三、四十萬，夥同三四位拍檔，在中環旺區連租三層單位，底層開精緻Café，中層賣星馬菜，高層是小型酒吧。如此進取，見過鬼不怕黑嗎﹖「當時租平嘛，當然要抓緊機會。開三家完全不同類型的餐廳，就是要分散風險。Café是針對年輕人愛打卡的心態，甫開業已有盈利。星馬菜生意則一般，幸運的話，一晚會有六至七枱客人，平日則只有一兩枱，甚至連一枱都沒有，都需要守一段時間，疫情下能收支平衡已很高興。」

嘉華的確不怕輸，畢竟再慘烈的教訓他都嘗過了，但原來這位前破產人士，是家境相當不俗的酒樓太子爺，更曾是慈善團體的總理。「家中自阿爺一代便經營酒樓，高峰期有十多二十家分店。阿爺自小便向我灌輸不用讀太多書，長大後便回家做酒樓的思想，所以我十六歲便入行，先後當個燒味及點心學徒。」

開酒吧蝕過百萬破產收場

然而，二十出頭的他，卻不甘困於小小的酒家，一心要闖出自己的新天地，「酒樓行業開始式微，阿爺的思想亦較守舊，所以我希望擁有自己的餐廳。適逢有朋友找我合資開酒吧，酒吧毛利高，若能賺到快錢便可實現自己開餐廳的夢想。」

無奈賺快錢的如意算盤打不響，他本來答應贊助商酒吧須在三個月內開業，但卻因裝修延誤而毀約，贊助商堅持要告他，他亦不忿要獨自承擔責任，「文件的確是我簽的，但酒吧的股東不只我一個，大家覺得我家中有錢，便指望我獨自承擔，我不甘被屈，寧願一拍兩散，最後選擇了破產。」

注重名聲的爺爺，不欲孫兒破產，倒是爸爸陳國威表示支持，他說：「老實說，他的欠債數目不大，如果他不想破產，家人便幫他，但既然他決定一力承擔，我也欣賞，我不覺得破產是甚麼很丟臉的大事。」

一蹶不振沉淪賭海

向來不愁衣食的太子爺，以為自己能欣然接受破產事實，但現實卻是一沉百踩，人言可畏。「破產前我的事業發展得不俗，開酒吧前已經常在報章雜誌撰寫飲食專欄，亦有為其他餐廳擔任飲食顧問，一五年更當上樂善堂的總理，亦有擔任一些政府公職，算是走上了事業的高峰。但破產後聲譽受損，甚麼公職都幹不了，亦聽到不少閒言閒語，心情很低落。」

破產後的他整天躲在家中，睡醒了便與一班同樣無所事事的朋友打麻將，沉淪賭海整整一年，「打麻將一晚可以輸掉十多萬，每次賭波的注額都可能高達三、四萬。最初贏過錢，但最後都把贏回來的錢全輸掉，幸好自己還是有理性的，沒有借錢再賭，否則真的是無法翻身。」

祖母自殺猛然醒覺

一天，患有情緒病的祖母自殺身亡，嘉華才猛然醒覺，「我自小與祖父母同住，彼此感情要好。一個天天在你身邊的人也可以突然離你而去，自己有沒有必要繼續沉淪呢﹖祖母離開以後，我便決定重新出發，那時剛巧流行KOL，自己愛吃，之前亦寫過飲食專欄，便決定做foodie，一做三年。」

破產期間，嘉華一直未忘開餐廳的夢想，去年終於夢想成真，「餐飲一定會是我的終身事業，沒想過能走到多遠，但我會盡力而為。」

三十歲不足的他，已經歷高山低谷，由富三代變破產人士，從慈善總理淪落至賭徒，嘉華亦從不介意自揭過去瘡疤，「早跌比遲跌好，至少現在不會像從前般執着，既然我們不能預測明日的事，便問題來到才解決，現在應該活在當下，有吃便吃，能玩便玩。」

編採：林蓁逸

攝影：崔百祥

獅城星馬餐廳

地址：中環蘭桂坊德己立街23號晉逸蘭桂坊精品酒店1樓

電話：2382 4888

營業時間：星期一至六 12nn-3pm，6pm-10pm；星期日及公眾假期休息

角落咖啡室

地址：中環蘭桂坊德己立街23號晉逸蘭桂坊精品酒店2樓

電話：2382 4899

營業時間：星期一至日 12nn-9pm

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！