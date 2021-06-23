大角嘴最近新開了一間文青咖啡室，食物種類不多，但製作用心，裝修簡約，令人有放鬆的感覺，很適合在此休息一個下午。「切合我自己的性格，即是比較慵懶或慢活的性格。」店主阿亮說。

「一浪總匯吐司」（$78）靈感來自台灣的早餐店，裏面夾着雞腿、日本雞蛋、青瓜、番茄和椰菜絲，配上花生醬和蛋黃醬，味道鹹鹹甜甜，十分飽足。平日亦有意粉提供，「煙燻鮭魚明太子意大利麵」（$78）用挪威三文魚，配上明太子和紫蘇葉，味道豐富。如果想吃得簡單一點，亦有甜品窩夫，「美好時光CROFFLE」（$68）把來自法國的牛角酥麵糰壓成格仔餅，再配上雪糕和士多啤梨。這裏的咖啡選用來自台灣Simple Kaffa的咖啡豆，有較nutty和較fruity的咖啡讓客人選擇。如果想特別一點，亦可試試這裏的特飲。「姜啜濤」（$43.0、姜濤430生日）即是薄荷青檸加薑汁汽水，味道清新，很適合炎炎夏日。「凍橙啡」（$45）味道新奇，入口是酸酸甜甜的橙汁，再慢慢滲岀咖啡的苦味。

「我希望客人來到這個店舖的時候，可以去感受，可以去輕鬆relax，可以去放空。」這是店主阿亮開咖啡室的初心。

採訪、攝影：《飲食男女》

一浪

地址：大角嘴利得街26號地舖

營業時間：星期一、三至日10am-6pm，星期二休息

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！