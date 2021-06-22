認識One More Dish這外賣餸包網站，因為東坡肉。有天忽然非常想吃東坡肉，就在網上搜尋，咦，竟有威士忌東坡肉，已全熟，只需加熱最後淋上威士忌點火即可，正合懶人心水。一試後，真好吃。東坡肉肥瘦相間，沒丁點豬臊味。油脂甘香，底層瘦肉亦鬆化，這點就連餐廳亦未必做得到。之後嘗試其他餸包、自家製醬料等，大都不錯。醉鴨舌醉、爽、辣；咕嚕素雞球，咕嚕汁酸甜不霸道又掛汁。如果要形容，就是味道細緻，並非一般工廠式生產。有果必有因，原來背後有位熱愛飲食的女掌舵人。

童年影響一生，這句話應用在老闆袁思穎Angela身上最貼切不過。高高瘦瘦的她，本來在大集團擔任市場推廣、產品研發等，前兩年突然放棄高薪厚職，毅然在工廈租了個近四百呎的單位，開設外賣餸包的工場。中年轉職，由零開始，「在職業生涯上，當來到某個位置時，就會問還可以再做甚麼呢？」她坦言很怕悶。「我的意志力好強，但發現有時自己現在的體力已鬥不過意志力。怕再老些，可能就沒有力氣去創業。」要創業，她選了喜愛的飲食業。「之前曾開餐廳，亦在媒體幫手做些飲食項目。」曾推出四本食譜。念念不忘，皆因她滿腦子是童年開始盛載的美味回憶。

「上一輩較懂煮食，都是紮實的手工菜。」Angela回憶道，「嫲嫲做的鹽焗雞一流，連雞骨都入味。」嚥一下口水後續說，「嫲嫲常說不同雞種適合做不同菜式。而媽媽呢，她拿手蝦膠釀魷魚、珍肝豬腰焗飯等。」最令她回味，甚至曾上架販售的，就是其豉油雞。「媽媽為了它會特地乘一小時車去買豉油。」現在聽來講究得叫人哇哇聲，「但上一輩會認為就是要這樣做嘛。」正因為這自小的家庭教育，潛移默化令Angela也非常重視選材及手工。

雞肉，用無激素的清遠雞或泰國雞腿肉，健康得來肉質緊緻。豬肉呢，用西班牙栗飼豬或泰國等地的優質出品，無豬臊味。自家製的豬油，則用本地有機黑毛豬，加生薑慢慢煉成。葱油用上紅葱頭、日本葱和京葱，用來拌麵，那葱香整間房都聞得到。用料或不同，但原意就是想呈現昔日的好滋味。欣賞其椒麻雞，雞肉不會鬆泡泡，椒麻醬做得好，雖然不太辣，但愈吃愈麻，叫人大呼過癮。及後發現，這椒麻醬原來可一瓶瓶買，那真是不得了。試過一次，買回家三星期即幹掉一瓶，拌麵都好吃。好吃在香又麻，沒有丁點苦味，「為甚麼有時辣椒醬有苦味，就是因為青花椒煮燶了。」Angela解釋。「我們也試過會炒燶的階段，倒掉了百多二百瓶的份量。但等到做到一瓶大多人都喜歡的，就很開心。」

正因為Angela有自己一套，她的工場內沒有一位專業廚師。「因為以前曾開餐廳，當時請了位專業廚師，發現自己很易被廚師牽着鼻子走，他們都可能已有一套固定的煮食概念。」反而現在請了兩位女生，都是好幫手。「我很幸運聘請了兩位同事，Tammy煮食富經驗(看她剁肉餅的磨打手就知道)；另一位阿芳有雙巧手，她倒醬料時，料和油的比例可以瓶瓶一樣。」煮食方面有好手坐鎮，Angela可分心兼顧其他工作，包括網站營運、包裝、宣傳和交收等，事事親力親為。看她捧着已急凍的餸包搬上搬落，忙到無時停。「日日返到家，都像乞丐一樣，一身濕透，一身汗味。」她媽媽看到她忙成這樣忍不住說，「我其實很心痛，但我不管她，我不批評已經是支持。」袁媽媽是位開通的長輩，「她爸爸有微言，賣這些醬賺得多少。我說，你信她吧。她腦袋轉得好快，勤力又願意冒險。」而Angela本身亦明白辛苦是創業的必經階段，「辛苦後有回報就很值得。」早前為節日而推出的蘿蔔糕、糭子等，已進駐大型超市，對她來說意義重大。「人生可以有不同的路徑，希望人生的下半場，在另一條跑道上都可以繼續精彩。」

One More Dish加餸

地址：觀塘成業街15-17號成運工業大廈12樓17室

電話：5665 1380

網址：https://bit.ly/3xBjHCk

採訪：關廣恩

攝影：關永浩

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