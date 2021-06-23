這是一家開在西環德輔道西路上的西餐廳。深褐的木裝修，紅色梳化卡位，隱隱然營造出一種似曾相識的老西餐廳氣氛。似曾相識的，還有菜式。瑞士汁雞翼、瑞士汁炒牛河、燒豬脾、煙䱽魚……只因老闆為前太平館餐廳大廚，廿七年前自立門戶，以從前老東家的絕活作招徠。然而，從銅鑼灣告士打道開第一間餐廳，到遷往同區白沙道，再到西環德輔道西現址新店，店子為人稱道的菜式，早已超越這些。一道甜心雞卷，一客清湯牛肉麵，不但成為新的招牌菜，更讓吃過的人都動容。

動容，只因背後藏着故事。故事，來自店主夫婦二人。海可枯、石可爛，惟有愛情永不移。天樂餐廳，名字的初心，是希望人能「天天快樂」。希望誰人天天快樂？看看餐廳英文名字就懂了。Amy’s Kitchen，是以老闆娘吳倩瓊的洋名而起的。起名的人，是黎冠能。他是餐廳創辦人兼大廚，也是Amy的丈夫，1994年，黎冠能離開工作了十五年的太平館餐廳，在銅鑼灣告士打道自立門戶，開設第一家天樂餐廳，就毫不猶豫把這家新店獻給妻子。

黎冠能真是個長情老實人，一生只打一份工，一生也只談一次轟轟烈烈的戀愛。還要是，一見鍾情，矢志不渝。「佢第一次見我就話要娶我，邊有啲咁黐線嘅人，我哥哥甚至覺得佢唔正常，但佢好有毅力，更難聽嘅說話我都講過，佢都唔放棄，我咪試下囉。拍拖半年就求婚，當時我屋企管得好嚴，唯一可以逃離束縛嘅途徑就係結婚，所以我應承佢！我講到明，結婚只係利用佢，之後會離婚，佢唔只接受，仲話只要我開心就得，佢講到咁，點可以唔嫁。」天樂餐廳的老闆娘Amy說罷哈哈大笑。

世界倒真有緣份這回事吧，能把不可能的變成可能。黎冠能沉默寡言、不善辭令，做夢也不會想到會和大情大性，說話嗶哩吧啦的Amy擦出火花，甚至結為夫婦。

先結婚後戀愛

結婚初期，黎冠能仍在「太平館」任廚師，Amy則是個自由工廠妹，簡單生活各不相干。丈夫很尊重太太，只要她喜歡的甚麼都行。

「老公坐巴士，就叫我坐的士，佢好慳，但就咩都捨得買畀我，成日話見到我笑佢就開心，咩都就晒我，你話我點唔心軟。人心肉做，當初結婚諗住好快離婚，但佢對你咁好，點好意思走。我哋91年結婚，92年大仔就出世，生完之後我一直病，病到落唔到床，老公唔只無嫌棄，仲朝早去街市等開門，買新鮮嘢返嚟煮畀我食，之後就趕返工，出門口前仲吩咐我食完唔好洗碗，唔好操勞……」

感情不是天天風花雪月，感情也是在實際生活中一點一滴積聚回來的。二人合力撐起一頭家，也合力撐起一間店，彼此之間，合作無間，克服了困難、越過了幽谷，了解越來越多，感情也越來越深。

「告士打道嗰時，生意好差，兩公婆真係捱返嚟，開舖嘅錢係問人借，蝕咗幾年錢，好擔心。但我唔認輸，明明兩公婆咁勤力，肯搏肯捱，捱到連洗碗嗰個都走埋，兩公婆輪流洗碗，我都堅持。老公話只要我堅持佢就撐到底，黑暗盡頭真係見到曙光。有次幾個SOGO化妝小姐嚟幫襯，食完覺得好食，一傳十十傳百，就成為咗Sogo Sales飯堂。」Amy說。

之後，名嘴蘇施黃在附近返工，天天過來吃飯，帶旺了生意，之後好多名人巨星大駕光臨，天樂餐廳這招牌，開始聲名鵲起。「生意有起色業主就加租，所以搬去白沙道，白沙道做起咗又被租金逼走，最後喺西環開。舖就不斷搬，但食物質素從來無變過，佢份人好隨和，但對煮食好固執。」Amy說。

真心煮菜待人

隨和及固執，在一些瑣事上表露無遺。「好似蘇施黃想方便返工，求佢做埋早餐時段，佢都諗咗好耐先應承。佢話唔想求求其其煮啲早餐畀人食，仲記得蘇施黃想食豬骨粥，老公真係一早起身，攞嚿新鮮豬骨去燒，燒完熬湯再煲粥，為咗一個唔賺錢嘅早餐都花咁多心機，你就知佢幾有要求。」Amy說。

黎冠能這人，煮菜和待人都很用心，尤其煮給太太的，更是愛意洋溢，落足心思。「我以前好鍾意食沙嗲牛肉麵，但食親都喉嚨痛，佢就想盡辦法為我做了一碗特製清湯牛肉麵。」

清湯牛肉麵製法不複雜，但卻要懂得把牛肉的精華逼出來，令麵條掛上湯汁才好吃。黎生生前選用上乘的新鮮牛髀肉，把牛髀肉中的牛冧部份起筋後熬製上湯，用牛冧肉的原因是肉多筋粗而少，起筋後的肉質軟腍多汁，滲出來的精華足夠掛在每條生麵上，好吃到令Amy把沙嗲牛肉麵拋諸腦後。除了這碗愛妻麵，餐廳的招牌菜甜心雞卷，更是好評如潮，連紅姑鍾楚紅食過都大讚，更與黎生一起研究，提議以杏脯乾代替提子乾，封口後以慢火炸約20分鐘，雞皮不油又脆，烤焗後的杏脯在拆肉雞髀中猶如塗抹了新鮮果醬，香甜帶微酸配上嫩滑雞肉，不單止醒胃更減低油膩感。

福兮禍伏，人生豈有完美？

神仙般的眷侶，或者完美得連神仙也妒忌。2004年，一切順遂如昔，黎冠能正忙着處理兩件大事。一，是在西環開設天樂餐廳新店；二，是和結婚多年的太太補拍婚紗照。

「結婚很多年，他一直求我拍婚紗照，我覺得老土拒絕他，直至兒子都忍不住幫口，我才答允。那時第三間餐廳已經準備開張，為了不阻礙日常工作，還特地要求婚紗店早上7時拍照。」Amy說。

拍照前一晚，黎冠能如常下班，卻一直說頭痛，吃了止痛藥也無效，Amy提議他去醫院，他卻說不想太太奔波，怕明天拍婚紗照不漂亮，寧願默默忍受痛楚。直至半夜三時，他突然呻吟說頭痛得不行了，Amy就喚醒兒子準備送他到醫院，怎料衣服剛換好，他卻無力地躺在地上一動不動，Amy還不知道事態嚴重，叫他快點起來，他卻說全身無力站不起。

「我和兒子終於合力扶了他上的士，老公卻突然跟我說：『老婆，我仲有好多嘢未做㗎！』那刻的我還未意識到，原來是生離死別的前奏。」說到這裏Amy淚如泉湧。

最後一句說話：「對不起！」

醫院搶救後，黎生休克醒來又嘔吐，蘇醒後的第一句說話，也是他人生最後一句跟太太說的話：「對唔住呀老婆，叫你咁擔心，又要你半夜送我入院，你條腰骨有事，扶我嚟嘅時候有無整親？痛唔痛？」Amy聽完哭成淚人，在丈夫已奄奄一息的時候，還記掛她的腰患，自己一直都不懂他的溫柔，那刻愧疚湧上心頭，眼淚不停流。老公說完這段話又再次休克。怎樣堅強的Amy都撐不住，不斷求醫生把他救回來，祈求上天給自己一個機會，一個能補償的機會。

可惜，上天給她的玩笑開大了，黎生昏迷十天後撒手人寰，剩下她一人。她內心的傷痛遠遠超越她的想像，表面冷靜的她，心靈創傷大得連自己也沒察覺。於西環分店開張前數天，老公突然離世，重大打擊下她仍故作堅強，如常於白沙道店工作，只有西環新店成了她的禁忌。西環新店開張那天，按老人家的吩咐她不能出現，其實她也不想過去，因為新店內的一點一滴，每一個角落都是兩口子最新鮮的回憶，只要一想到，眼淚就不受控制。

「以前出入坐的士，老公走了，我要獨自擔起一個家，兩個兒子還在唸小學，要學省錢，晚上下班後坐車看着窗外，終於崩潰，在巴士上泣不成聲，身旁的人看見她哭得淒涼，也忍不住遞上紙巾。那次之後，她再也沒有放聲大哭，只於夜闌人靜偷偷啜泣。」

因為無常，更要珍惜日常

一個女人要兼顧兩間餐廳，又要照顧兩個兒子，連自己情緒出問題都察覺不來，生氣時甚至會出手打兒子。「其實我對兩個仔好內疚，嗰時心情唔好會打佢哋，我記得有一次打完佢哋，大仔竟然講咗一句：「唔緊要㗎！媽咪你唔開心就打我啦，你打完我開心就得㗎啦！我聽完都呆咗，我為咗自己開心，就打佢哋，點解我有個咁好嘅老公，仲有兩個咁好嘅仔，我究竟喺度做緊咩？」因為大仔的懂事拯救了她，但其實真正出問題的是兒子。「大仔原來因為爸爸走咗而自卑，唔想俾人知無爸爸，仲同同學打架而被老師投訴，後來我知道原因後就同佢講，你唔係無爸爸，你有個好錫你嘅爸爸，佢只係上咗天堂，唔係你嘅錯，爸爸永遠都會同我哋一齊。」經歷了一連串的人生打擊，也因為錯過了跟丈夫最好的時光，Amy更珍惜和兒子的相處，人生有太多事無法預計，因為無常，所以更要珍惜日常。

把餐廳做好，就是最好的報答

逝去的，怎樣也追不回來，能做的，就是當下。Amy決定把餐廳做好，把丈夫的心血好好守護。只是，十指不沾陽春水的她，怎能應付複雜的廚務？

「佢生前好好，毫無保留咁傳授啲廚藝畀師傅，所以大家咁尊敬佢！其實做人好簡單，你畀個心人哋，人哋知嘅。今時今日啲師傅仍然肯留低幫手，都係畀面BOSS（下屬對黎生的尊稱）！」Amy說。

人遠去，手藝卻沒半點失傳，只因他的無私，也造就了天樂餐廳仍能繼續經營下。今天，快要「登陸」的Amy，除了有一班大廚幫手，更慶幸細仔有興趣入行，傳承爸爸嘅心血。「將來係咪真係佢接手都未知，但佢想試咪畀佢做囉，始終呢間舖都係老公一生嘅成就，我知佢喺上面有睇住我哋，佢點會捨得丟低我喎！」離別雖苦，但回憶是甜。

人生有如食物，總有甜酸苦辣，每一種味道豐富味蕾，每一次經歷豐富人生。只要懂得欣賞，學會細味，更艱難的日子定必能跨過。

撰文：馬小玲

攝影：謝致中、張芷澄

天樂餐廳

地址：西環德輔道西352號地下

電話：28032478

營業時間：7am -11pm