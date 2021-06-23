告別

《飲食男女》創刊於一九九七年，正值香港歷史重大轉折之年；而到了現在，因為政治原因，正面對停刊命運。

世間萬物皆有生滅始終，這是自然之理，《飲食男女》也無以超越這規律；但因政治原因而夭折，多少叫人感到意外和惋惜。

這曾經是香港歷史上辦得最好的一份飲食雜誌，叫好亦叫座——曾創過同類型雜誌銷量最高紀錄。

無數雜誌無聲無息的出版，跟着停刊，很快就被人忘卻了。但《飲食男女》在香港的飲食文化中起過不可磨滅的作用——在那二十多年間，緊扣飲食發展，介紹了無數和飲食相關的人和事——對數十「老字號」的採訪報道，加深了讀者對傳統飲食的認識，是份重要歷史紀錄；而遠赴歐洲介紹食材（如西班牙火腿），又拓闊了讀者的眼界；新食肆的推介，不同類型的飲食專欄……都增長了讀者的知識，和滋潤了他們的生活。

我曾經在《飲食男女》寫了十二年專欄，一次，我遇到一位女士，她說，我在中學時就讀你的專欄，跟着上大學，現在結婚、生子，一直都在讀。瞬間，我覺得自己老了。但想説的是，原來十年八年間，一個人就會同時經歷幾個人生階段，而二十四年的《飲食男女》在多少人的人生中產生過意義和作用？所以，我對曾經在《飲食男女》工作過的朋友致以深切的敬意——你們的努力成就了這份雜誌，而這份雜誌也令你們的人生變得更有意義。你們是值得自豪和驕傲的——在紛亂的世道中，你們一直沒放棄過對美好事物的追求和宏揚。

江湖再見！

撰文：劉健威