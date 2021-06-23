疫情開始緩和，掃街意欲也慢慢提高，小食天堂葵廣最近就開了間新店，主打台灣夜市的煮蜆，「主要是我本身好喜歡食，每次去台灣見到煮蜆都會買來食，例如高雄瑞豐夜市、饒河夜市等，可惜香港遲遲沒有這樣的小店，現在沒得飛就帶來香港。」

煮你隻蜆店主Poman本身從事零售，但一直有個老闆夢，加上喜歡煮食，籌備幾年後決定開店，賣自己喜歡的煮蜆，「台式口味最主要是用薑絲及金不換，有時會加黑椒或三杯酒的煮法，不過香港人未必喜歡這個味道，所以目前賣的會比較貼合本地口味。」選用沙白蜆，每碗約有十隻，共五款口味：原味爆蒜、花椒麻辣、香濃芫荽、啖啖番茄及牛油白酒，即叫即煮，新鮮熱辣。

最受歡迎是香濃芫荽（$43），每日用新鮮芫荽打醬，煮的時候亦加入新鮮芫荽，荽味濃郁，嫌還是不夠荽？不妨加3元升級「勁爆荽」，大食芫荽山及芫荽醬，夠香之餘亦食得出蜆的鮮。花椒麻辣（$43）夠惹味，蒜頭、辣椒搭配特製麻辣醬及自煮花椒油，湯底濃重香辣，重口味之選！

採訪、攝影：《飲食男女》

煮你隻蜆

地址：葵芳葵廣葵涌廣場地下A73-1舖

電話：從缺

營業時間：星期一至日1pm-9pm

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！