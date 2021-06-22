「今次來到深水埗的 大南街 ，感覺興奮又開心，近年這裏有很多由年輕人開設的商店和咖啡店，每一間都有獨特的風格，跟我來一起去感受他們的一股力量和創作。」日籍藝人 和泉素行 (Soko Izumi)說。Soko第一站去的是生活選物店MIDWAY shop，因他聽聞店主之一有大南街李嘉欣之稱，所以一心來結識她。果然一進來便看見她在店中打點，令他興奮不已。

「聽說你是大南街的李嘉欣，我偷看你的IG，你的粉絲比我還要多，會不會有人因為想看你而來？」Soko打趣地說。她叫Rita，身形嬌小，眉目清秀，驟眼看她的眼神，真的有三分像李嘉欣。除了邂逅Rita之外，更令Soko興奮的是店中售賣的產品，如酒杯、餐碟、瓷器、飾物等等，佔了九成都是來自日本不同產地，令他如置身家鄉。

「我們本身是一個旅遊平台，想在家附近找一個地方做工作室，五年前便租了這個地方，一邊用來工作，另一邊賣產品，後來越來越多產品想介紹，所以演變成這間店。」Rita解釋。

「這裏的產品，全部是你自己挑選的嗎？」Soko好奇地問。Rita笑說，每次跟丈夫去日本旅行的時候，遇到自己喜歡的品牌，便嘗試將它們帶來香港。她隨即向Soko介紹其中一個有趣的產品。「很喜歡這個來自神戶的火柴線香，用法像平日在火柴的沙紙上，一擦下去便會燃燒起來，香味大約可維持個多小時。」另外來自岐阜縣陶藝家大江憲一的咖啡杯，設計也十分有趣。「他跟一個日本烘焙咖啡豆的品牌合作，杯中啡色的部份，便是用廢棄的咖啡豆做顏料。至於咖啡壺的蓋子，其實是豉油瓶的蓋子來的，可以做滴漏咖啡的用途。」Rita細心地說。接着她還介紹Soko去隔鄰，同樣由她兩夫妻經營的 咖啡店 喝咖啡。

「未開咖啡店之前，已在隔鄰的店賣咖啡豆，全部是我們旅行時遇到喜歡的烘焙品牌。因為我們每天會喝咖啡，踫巧這裏有合適的舖位，去年便開了這店。」這咖啡店小得只有兩個企位，除了供應咖啡，還售賣來自日本不同產地咖啡豆、咖啡掛耳包、大豆醬、茶葉及朱古力。Soko最興奮的是喝到來自北海道的低因咖啡。「雖然是低因咖啡，但烘焙出來的味道很香，坐在這裏看到的景色，感覺與別不同。」Soko自我陶醉地說。

喝罷咖啡之後，Soko跟着去物器堂體驗做 陶瓷 。「今天我們會示範如何做拉坯的陶瓷，首先將泥𠝹出來，然後便可以學搓泥，因為泥裏面有很多空氣，搓泥的過程可以將空氣釋放出來，記住不要壓得太大力，否則會將空氣壓回去，要搓到像牛角的樣子，才可以開始造型。」陶瓷藝術家Janet耐心地說。因Soko曾經在日本也試過做陶瓷，加上過程不算太復雜，不用兩三下手勢，便掌握到拉坯的秘訣，最後成功完成自己製作的咖啡杯，令他非常滿足。

「我們本身有三個拍檔，大家都是讀藝術出身，而且主修陶瓷。很想香港有個地方，給人隨便入來看到我們的作品及認識陶瓷，所以去年開了這店。沒想過會賺錢，只不過很想做一些我們很喜歡的事情，因為陶藝家有夢想，想有自己的工作坊。最近我們更在附近開了一間售賣手做陶瓷作品和古董傢俬的店子，既有本地陶瓷作家的作品，也有些是我們很出色的學生做完之後，放在這裏寄賣。」Janet說。

下一站是Soko非常期待的名筆館，因他平日很喜歡用鉛筆寫字，但香港卻很少賣精品筆的專門店。「我本身是一個收藏家，希望這店能夠吸引多些人寫字，以保存中國的寫字文化。」台籍港人CP笑說。

CP隨即向Soko介紹店中各款特色的鉛筆。例如日本產的大人鉛筆，因鉛芯較粗身，可以令寫出來的字有變化。而且還附設鉛筆刨，方便調校筆芯的粗幼，非一般鉛芯筆的設計。另外德國產的Faber Castell鉛筆，勝在手感輕身，但筆芯實淨不易斷。還有瑞士牌子Carand’Ache跟香港設計師合作的限定產品，分別以鐵閘及紅白藍的顏色做設計，代表香港的特色。Soko沒想到鉛筆也可以有這麼多款式，光是試筆已令他樂而忘返。

最後他來到新開的DOZY咖啡店，門前不時有人在打卡，裝潢簡單，空間感卻很大，因樓底很高，四處放滿了不少植物，加上是寵物友善餐廳，氣氛特別悠閒舒適。「香港人的節奏太急促，所以想營造一個慢活的環境，像店名般令人昏昏欲睡。」店主Winson笑說。餐牌供應的不外乎沙律、三文治甜品、茶、咖啡及沙冰。選擇不多，但製作認真。「牛油果沙冰很好喝，加了些少蜜糖，令味道很和諧，又不會太甜。慢煮牛小排三文治的賣相很好，牛肉一點都不嚡，加上番茄麵豉醬很惹味。」Soko滿足地說。

「今次來到深水埗大南街，讓我親身感受到每間店的獨特風格，他們不但單有外表，更重要知道自己的定位，值得欣賞！」他笑着離去。

採訪：黎詠詩

攝影：李耀榮、陸羽勝

MIDWAY shop

地址：深水埗基隆街132B地舖

電話：從缺

營業時間：1pm-7pm

PRESS THE BUTTON coffee stand

地址：深水埗基隆街132A地舖

電話：從缺

營業時間：12:30pm-7pm

物器堂

地址：深水埗大南街175號地下

電話：9863 2210

營業時間：星期一至五11am-9pm；星期六日11am-7pm

物器匠人

地址：深水埗基隆街144號地下

電話：從缺

營業時間：11am-7pm

名筆館

地址：深水埗大南街236號地下

電話：3619 5136

營業時間：星期一至六 11am-8pm；星期日11am-6pm

DOZY

地址：深水埗基隆街199號地舖

電話：9280 5801

營業時間：星期一至五10:30am-6pm，星期六及日9am-6pm

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