香港雖融合了不同飲食文化，但是尼泊爾菜對香港人來說往往都帶點陌生，在香港賣尼泊爾菜的餐廳更不算多。近日尖沙嘴開了一間專賣尼泊爾餃子的餐廳，由兩位90後印度裔尼泊爾兄弟，於2021年創立的本地飲食集團（Cygnus Concepts）主理。

尼泊爾餃子（Momo）對尼泊爾人來說十分重要，在尼泊爾每一個角落也見得到。兩兄弟希望將尼泊爾菜帶入香港人的生活中，並加入各國元素，為香港人帶來另類用餐感覺。全部食物都是店內自家製作，不會用現成食材。

在設計餃子皮時，他們花了點心思，特別加入蔬菜榨汁而成的天然色素。其中港式叉燒Momo（$88/8隻），就加入了紅菜頭汁，做成深紅色，非常吸睛，創意滿分。還有香脆的日式咖喱吉列雞Momo（$88/8隻）、煙韌的歐陸式瑞士意大利芝士Momo（$98/8隻）等，選擇豐富。

另一主打菜式是尼泊爾蛋卷，首先將蛋餅（paratha flatbread）煎香，加一隻雞蛋，然後加入沙律和各款餡料。其中靈感來自美國的醬汁炸蝦尼泊爾蛋卷 （$118），炸蝦配上沙律菜，令蛋卷香脆之餘，又不會過膩。

採訪、攝影：《飲食男女》

Momoz

地址：尖沙嘴赫德道1-3號

電話：3752 2570

營業時間：星期二至四和星期日 11am-10pm；星期五、星期六 11am-2am；星期一休息

註：中環分店同步開業

地址：中環蘭桂坊6號

電話：2898 3129

營業時間：星期二、星期日 11am-10pm；星期三、星期四 11am-12am；星期五、星期六 11am-2am；星期一休息

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