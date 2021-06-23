土瓜灣，老店偏佈街頭，茶餐廳、冰室、菜館、小食店林立，價錢經濟，大份實惠。不過時代轉變，不僅四圍收樓重建，面對屯馬線月尾（6月27日）正式通車，土瓜灣站、宋皇臺站，及紅磡站擴建部分率先啟用，土瓜灣區或會經歷重大變遷。今次就特別精選五大舖頭，到時瓹窿瓹罅找吃的，就有目標了！

60年代椰汁店 兩夫妻拍住上

如果說現在流行飲珍珠奶茶，舊時最興的一定是飲椰汁。世紀椰汁在六十年代開業，至今已走過半個世紀，「大概11、12歲開始，幾兄弟姊妹一齊幫爸爸做，最先是推木頭車的，有部發電機在車底，後來做小販會被捕，於是入鋪。」世紀椰汁老闆岑宗廉透露，當年最輝煌是租下了整個舖位，大哥賣生果，我就做椰汁，大家齊齊做，後來他們年紀大要退休，業主亦將舖位間開三間，我只續租其中的100呎小舖，與老婆兩個繼續做，家姐閒時就過來幫忙。

原本賣蔗汁及椰汁，不過老闆深感沿用的青皮蔗品質下滑，榨糖亦沒有蔗味，所以20年前左右已停賣蔗汁，之後獨賣椰汁。承傳爸爸當年的做法，杯杯真材實料，由剝椰衣到榨汁，全部人手製作，選用泰國及馬來西亞，厚肉又大個，「整椰汁要很多功夫，一開始先要剝椰衣，敲開它拿椰水出來，開椰肉後刨皮切成細片，加入攪拌機攪碎後加冰、淡奶及椰水，最後榨碎後倒出來隔開。」入口甜香重椰味，帶點點碎冰粒，夏天飲特別消暑。

70載滬菜館 熱賣$20粢飯

上海美華是區内最悠久的上海菜館，開業逾70載，「1953年最初是由一個鄉里，我叫他爸爸的開設，當年他挑擔在門口擺檔，之後搬去後面一間細舖做的，後來爸爸賺到錢就搬來這裏，我1990年接手到現在，做了31年。」老闆葛氏夫婦是上海人，早上賣豆漿、粢飯、包點、葱油餅等，午餐做飯市，炒粉麵飯、酸辣湯等上海菜出品，晚上則提供小菜套餐，濃油赤醬的地道出品吸引不少老鄉幫襯。

早餐限定的鹹豆漿最出名，向老字號豆品廠取豆漿，碗底加上蝦皮、葱花、鹹菜、醬油等，沖入熱豆漿後澆幾圈麻油，豆香濃厚，充滿麻油及葱香；粢飯的糯米事先浸泡，冬天浸久點，夏天就短一點，浸完再蒸，包入肉鬆及上海人包粢飯專用的慢炸油條，糯米煙韌軟糯，油條焦脆，飯及料的比例剛好；鍋貼、小籠包、包子每朝人手包製，出品新鮮有質素。同為土瓜灣街坊的葛太對通車感興奮，方便客人來往，不擔心業主加租，因疫情下曾減租，好有良心，不過葛太指豬肉來貨價上升，未來或會調整食物價格。

北京餃子雲吞熱賣36年

想食北京風味，必到安徽街的巧興麵食店。於1985年開設，當時來自北京的關少偉拉攏家中兄弟，在土瓜灣馬頭圍道的自置物業門口賣餃子，不過做了6年生意後兄弟分家，關少偉夫婦就在附近租舖重開，1998年成功買舖。現時老闆已屆八旬，多由兒子看舖，賣的出品多年不變，以餃子雲吞最聞名。

「餃子每日包製，做法講究，特別是餃子餡內的蔬菜，款款的切法不同，例如韭菜要剁碎，白菜就要切條，這樣與肉搭配才做到最好的口感。」韭菜餃、白菜餃、牛肉餃、三鮮餃，皮厚餡香，可選湯餃或煎餃，各有特色。小店另一招牌菜肉雲吞，做法源自關太的祖傳秘方，白菜仔先煮熟再攪碎，將水完全壓出後，才與豬肉混合，入口特別鮮味，紫菜配上炒過的蝦皮、葱花，為地道的北京風味。

55年熱賣蛋卷 垣記蛋卷

想食港式零食？不妨來垣記買蛋卷及鳳凰卷。創辦人是來自廣東南海的麥志垣，1966年起在亞皆 老街球場旁的小巷開檔，車仔、鐵皮檔至入舖，一直堅持全人手製作，明火烘焗。現時早已由兒子接手，但味道一如既往，蛋卷的芳香日日如舊從小店飄出，離幾個鋪位外已嗅到。蛋卷香口薄脆，一咬卷碎四散，蛋香滿溢；鳳凰卷內的是砂糖、椰絲及芝麻，香而清甜，非常好食。

白宮冰室改建Café 蕭欣浩博士品評設計

位於馬頭角道的呼吸星球，就是少數由老店改建成的咖啡店。舊玩具、鬧鐘、唱碟、掛畫……甫入內即感受到濃濃的懷舊味，仔細一看，還可見前身超過60年的白宮冰室所遺留下來的歲月痕跡，鐵閘、牆磚、花窗、紙皮石地板均在細說當年的繁華。致力推廣飲食文化的蕭欣浩博士指出，「我想這種都是一種保育方式，運用固有的位置，去轉換成新的概念，以新式的飲食風格放在舊式建築或框架中，令傳統得以保留，其實亦未嘗不可。」

鋪頭由兩兄弟開設，其中一位曾留學沖繩，因此食物出品以和食為主，多用和牛入饌，有鹿兒島和牛，亦供應稀少的黑毛和牛種石垣牛，恰巧牧場主人是店主朋友，因此從石垣島直送，質素有保證。不過款式不算多，飽肚的定食只有8款，清湯燉石垣和牛肉小砵定食（$188），粒粒和牛鮮嫩重肉香，湯中有蘿蔔、蒟蒻等，料多實在，唯湯頭偏淡；燒肉定食則重肉的原味，因此和牛只簡單煎香，由客人加上沖繩北谷鹽調味。每人至少點一杯飲料，定食要$118起跳，消費不便宜，但勝在氣氛好，裝修擺設有心思，三五知己吃個下午茶已是享受。

採訪、攝影：《飲食男女》

世紀椰汁

地址：土瓜灣譚公道28號地下

電話：6652 2118

營業時間：星期一至日 10am-12nn

上海美華菜館

地址：土瓜灣美善同里13號

電話：2715 0762

營業時間：星期一至日 6:45am-10:30pm

詳情： http://bit.ly/2NsdIbZ

（舖頭7月5日至7月16日內部裝修，於17日恢復營業）

巧興麵食店

地址：土瓜灣安徽街7號嘉信大廈地下

電話：2334 9137

營業時間：星期一，三至日 9am-10pm

詳情： https://bit.ly/3gQLBDN

垣記雞蛋卷

地址：土瓜灣馬頭圍木廠街38號

電話：9127 6040

營業時間：星期一至日 11am-6pm

詳情： https://bit.ly/3gJKzdR

呼吸星球

地址：土瓜灣馬頭角道91號地舖

電話：2771 7775

營業時間：星期一至三，星期五至日11am-10pm

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