最新消息：(30/9/2020更新)

一. 2020/21年度(第24屆)蘋果助學金計劃

本地中小學生之申請截止日期：30/9/2020（星期三）

本地學士生遞交至院校學生事務處之截止日期：30/9/2020（星期三）

報道全文：https://bit.ly/2R6oNnc

申請資料：https://bit.ly/adcf_download

二 . 2020年第二季「社福機構專戶」申請獲批名單：https://bit.ly/2YAzAu2

三 . 請在本基金下載區https://bit.ly/adcf_download下載各類資料。

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香港「蘋果日報慈善基金」聯絡方法：

電話：29908688

傳真：23076307

電郵：charity@adfund.org.hk

WhatsApp：98627828

網址：https://hk-charity.nextmedia.com

免費專區網址：https://hk.appledaily.com/free/adfundhk

Facebook專頁：http://www.fb.com/adfundhk

Youtube頻道：http://www.youtube.com/adfundhk

Instagram：https://www.instagram.com/adfundhk

香港「蘋果日報慈善基金」簡介：

「蘋果日報慈善基金」（簡稱：「蘋果基金」）於1995年成立，為稅務局認可慈善機構。「蘋果基金」透過《蘋果日報》作橋樑，以匯聚廣大讀者的捐款。

願景：

藉著與時並進及優質的服務，使社會上的弱勢社群感受到愛與關懷，生活得以改善，生命顯出尊嚴。

使命：

1）「蘋果基金」轄下設有不同專戶，透過社會人士的捐款，協助有不同需要或遭遇突變的社群跨過困境。

2）透過撥款資助社會服務機構及慈善團體舉辦各類服務，滿足不同社群的需要及填補現有服務的不足。

價值觀：

1）秉持誠信

2）全人關懷

3）服務社會

信念：

生命因你變得好

主題曲：

《生命因你變得好》http://bit.ly/1MCPJFg

基金由1995年開始，24年來一直協助社會上有不同需要的人士，為稅務局認可慈善機構。善款的一分一毫，將全數用於慈善用途，不會收取行政費。

基金以不同途徑接收廣大市民的捐款，

- 用以長期接收及支援緊急及非緊急的有需要人士；

- 以不同的撥款專戶資助社福機構；

- 每年資助本港小學、中學及大學生在學習及課外活動上的費用；

- 與外間機構合作舉辦義工活動，供受惠個案及社會大眾參與，回饋社會。

現時，「蘋果日報慈善基金」的緊急及非緊急求助個案報道，主要在《蘋果動新聞》以網上報道形式刊登，以呼籲讀者捐款。讀者可集中在「免費專區」瀏覽。刊出報道後，求助個案會正式成為「蘋果日報慈善基金」的服務使用者，即「暖流之友」。每個個案均使用化名作為稱呼及使用獨一的暖流之友編號，以方便讀者進行指定捐款。

基金幹事職員統稱關顧主任。

職位：(不分先後)

- 總幹事 (Chief Caring Officer) (註冊社工)

- 高級幹事 (Senior Caring Officer)

- 社會工作幹事 (Social Worker) (註冊社工)

- 幹事 (Caring Officer)

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申請S0006「社福機構專戶」：

申請資料連結：https://bit.ly/adcf_download

2020年度申請截止日期：

第一季：由3月13日延至3月27日（星期五）（計劃不能早於1/6/2020開展）（已截止）

第二季：6月26日（星期五）（計劃不能早於1/9/2020開展）（已截止）

第三季：9月25日（星期五）（計劃不能早於1/12/2020開展）（已截止）

報道全文：

蘋果基金｜2020年第三季撥款 接受社福機構申請 25/9截止

https://bit.ly/2GCoFd4