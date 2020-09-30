最新消息：(30/9/2020更新)
一. 2020/21年度(第24屆)蘋果助學金計劃
本地中小學生之申請截止日期：30/9/2020（星期三）
本地學士生遞交至院校學生事務處之截止日期：30/9/2020（星期三）
申請資料：https://bit.ly/adcf_download
二 . 2020年第二季「社福機構專戶」申請獲批名單：https://bit.ly/2YAzAu2
三 . 請在本基金下載區https://bit.ly/adcf_download下載各類資料。
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香港「蘋果日報慈善基金」聯絡方法：
電話：29908688
傳真：23076307
WhatsApp：98627828
網址：https://hk-charity.nextmedia.com
免費專區網址：https://hk.appledaily.com/free/adfundhk
Facebook專頁：http://www.fb.com/adfundhk
Youtube頻道：http://www.youtube.com/adfundhk
Instagram：https://www.instagram.com/adfundhk
香港「蘋果日報慈善基金」簡介：
「蘋果日報慈善基金」（簡稱：「蘋果基金」）於1995年成立，為稅務局認可慈善機構。「蘋果基金」透過《蘋果日報》作橋樑，以匯聚廣大讀者的捐款。
願景：
藉著與時並進及優質的服務，使社會上的弱勢社群感受到愛與關懷，生活得以改善，生命顯出尊嚴。
使命：
1）「蘋果基金」轄下設有不同專戶，透過社會人士的捐款，協助有不同需要或遭遇突變的社群跨過困境。
2）透過撥款資助社會服務機構及慈善團體舉辦各類服務，滿足不同社群的需要及填補現有服務的不足。
價值觀：
1）秉持誠信
2）全人關懷
3）服務社會
信念：
生命因你變得好
主題曲：
《生命因你變得好》http://bit.ly/1MCPJFg
基金由1995年開始，24年來一直協助社會上有不同需要的人士，為稅務局認可慈善機構。善款的一分一毫，將全數用於慈善用途，不會收取行政費。
基金以不同途徑接收廣大市民的捐款，
- 用以長期接收及支援緊急及非緊急的有需要人士；
- 以不同的撥款專戶資助社福機構；
- 每年資助本港小學、中學及大學生在學習及課外活動上的費用；
- 與外間機構合作舉辦義工活動，供受惠個案及社會大眾參與，回饋社會。
現時，「蘋果日報慈善基金」的緊急及非緊急求助個案報道，主要在《蘋果動新聞》以網上報道形式刊登，以呼籲讀者捐款。讀者可集中在「免費專區」瀏覽。刊出報道後，求助個案會正式成為「蘋果日報慈善基金」的服務使用者，即「暖流之友」。每個個案均使用化名作為稱呼及使用獨一的暖流之友編號，以方便讀者進行指定捐款。
基金幹事職員統稱關顧主任。
職位：(不分先後)
- 總幹事 (Chief Caring Officer) (註冊社工)
- 高級幹事 (Senior Caring Officer)
- 社會工作幹事 (Social Worker) (註冊社工)
- 幹事 (Caring Officer)
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申請S0006「社福機構專戶」：
申請資料連結：https://bit.ly/adcf_download
2020年度申請截止日期：
第一季：由3月13日延至3月27日（星期五）（計劃不能早於1/6/2020開展）（已截止）
第二季：6月26日（星期五）（計劃不能早於1/9/2020開展）（已截止）
第三季：9月25日（星期五）（計劃不能早於1/12/2020開展）（已截止）
報道全文：
蘋果基金｜2020年第三季撥款 接受社福機構申請 25/9截止