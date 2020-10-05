歡迎登入本基金網站「善長園地」https://bit.ly/applecharity以PPS或信用卡作網上捐款。（註：單一PPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

現金捐款（銀行存款）— 可選擇填寫捐款表格連同入數紙，透過電郵/傳真/WhatsApp訊息/郵寄予本基金。如捐款至指定暖流之友或專戶，請於入數紙背面寫上其暖流之友或專戶編號。

匯豐銀行：580-198836-001

恒生銀行：368-006565-001

東亞銀行（往來戶口）：015-514-68-01678-5

現金捐款（OK便利店）— 可選擇填寫捐款表格連同捐款收據，透過電郵/傳真/WhatsApp訊息/郵寄予本基金。（向店員表示捐款至「蘋果基金」）（註：單一EPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

以劃線支票形式捐款 — 請填妥捐款表格連同劃線支票（背面填上暖流之友或專戶編號/S0001）郵寄予本基金，支票抬頭：蘋果日報慈善基金 或 Apple Daily Charitable Foundation

下載捐款表格及捐款步驟三部曲：https://bit.ly/adcf_download

備註：

1. 善款待確認及入賬後，以電郵或郵寄發出電子版或印刷版捐款收據需時約一個月至一個半月。若捐款人捐款100元或以上可獲發捐款收據，憑電子版或印刷版收據可向稅務局申請稅務豁免。

2. 如捐款人沒有指定捐款對象，捐款將全數撥入本基金總戶（編號：S0001）。

3. 如捐款人捐款予本基金服務使用者／受惠個案（暖流之友），本基金務求按照捐款人意願，把善款轉交指定暖流之友。然而個別暖流之友可能因長期離港及搬遷等情況以致失去聯絡，甚或暖流之友已經逝世或拒收捐款，有關善款將撥入本基金作其他慈善用途。

4. 捐款人提交之一切資料均受《個人資料(私隱)條例》保障，資料只會作本基金推廣用途。