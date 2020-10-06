人有大小之分，事物也一樣，全球如是，沒有例外。

一般來說，人都喜歡大，因為大就可以令小的懼怕，於是聽從指示。以家庭成員來說，年紀大的多半愛護小的，讓後者感到被愛和受關顧；如受友伴欺負，前者會前來保護。

在商界，大機構自然佔優勢，不論業務發展和競爭力都比小機構強，所以小的便發奮圖強，希望有天可以變成大的。除了商界，醫院、社福機構等也有相同的意願—由小變大。由小變大要看管理階層的領導和員工的努力！

人從小變大要經過不同的階段，當事人在每個階段都要學習做當做的事，適應所面對的磨練，然後才能成長。以求學為例，從幼稚園到小學、中學、大學等，每個階段的課程都不一樣，但只要努力學習，一定能夠完成。

在職場中，職位由小變大自然需要事主勤奮拼搏，業績表現良好的話，職級便有機會逐步上升—由小變大；不過要緊記，職位大了，肩負的責任也就大了，工作量自然相應增加了，那就是做「大」時所付出的代價。

不難發現，當一個人年紀老了，生活起居的方式便會變得像小孩般，舉個例子，吃東西時可能要家人餵食，甚至要吃餬狀食物；走路要靠家人扶持（或持拐杖），沐浴也不能自理，家人在這個情況下會感到吃力，社工便須向這些照顧者提供一些相關協助，減少他們照顧的壓力。

人生過程中，每個人都由小變大，然後由大變小，很少例外。

撰文：資深社會工作者 陸鈺

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