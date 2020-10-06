不難發現，每個人每天的生活都跟加、減扯上關係，以近月本地受疫症肆虐為例，不少人都被迫或自願「減」少了外出。除了教育局指示學生不用回校上課外，很多在職者亦被安排在家工作，於是他們跟家人相聚的時間也增「加」了，因為節省（減）了上下班乘坐交通工具往來的時間。

人出生到世上來，歲數每年增加了，但也顯示在世的日子逐步減少了，不久的將來便會步入另一個世界。

在職場中，如事主的職位升高了，薪酬多半隨之增加，但工作量也同樣加添了，尤其是踏入管理層的，帶來的另一個結果是休閒時間減少了一些，那是升職的代價。

社工在協助求助的案主時，工作也包括「加」和「減」兩者在內。首先是嘗試減少求助者的憂慮，告知對方他會在旁協助找尋出路，雖然可能不會一蹴即就，但總會找到。當協助案主在失業後找到了工作時，便鼓勵他要努力把工作做好，更不要因公司加添了額外工作給他而覺得吃虧，因為這是提升個人工作能力的機會，當上司感到滿意時，他才可保住職位，甚至日後獲得升職，那不是回報嗎？

如果我們希望生活過得充實的話，便要學習選擇如何加與減，筆者的建議是想要而不是需要的東西應該減少，但求知和學習新知識卻要增加，因為在資訊科技發達的今天，社會轉變得很快，趕不上便可能遭到淘汰！

加和減是相輔相成的，要看當事人的抉擇。

撰文：資深社會工作者 陸鈺

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