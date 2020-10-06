2020年第一季S0006「社福機構專戶」申請獲批名單

「蘋果日報慈善基金」致力與社福機構緊密合作，每年透過撥款資助及鼓勵開展具創意及優質的社會服務計劃。基金2020年第一季S0006「社福機構專戶」申請共收到64份申請計劃書，經基金轄下愛心基金委員會本周開會完成審批後，共有14份計劃書獲批，撥款金額約逾45萬元，結果將個別通知各申請單位。

基金透過「社福機構專戶」募集善款支持推行各類型社會服務，服務使用者遍佈社會各階層，讓其得以充實生活，開拓更精采的人生！

「社福機構專戶」專戶編號：S0006

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獲批單位名稱、（計劃名稱）

- 禮賢會沙田長者鄰舍中心（「永遠陪伴您」遺物轉化計劃）

- 仁愛堂田家炳長者鄰舍中心（「樂與人同．齊分享」活動計劃）

- 仁愛堂田家炳長者鄰舍中心（「空中耆緣」）

- 宏施慈善基金社會服務處（快活坪石：愛心齊抗疫(Love: Anti COVID-19)）

- 香港華人基督會恩庭睦鄰中心香港華人基督會恩庭長者活動中心（生命躍動抗疫計劃）

- 竹園區神召會南昌康樂幼兒學校（「全城抗疫，蘋果基金與你同行」）

- 浸信會愛群社會服務處教育及家庭支援服務中心（SPARK燃亮生命計劃）

- 銘琪癌症關顧中心（銘琪中心「抗疫、防疫」服務計劃）

- 「松柏」-匡智賽馬會松嶺日間活動及住宿大樓（健康身心齊抗疫）

- 香港心理衛生會-賽馬會恆悅坊（探索身心靈）

- 香港聾人協進會（愛『耳』無限）

- 基督教懷智服務處美田綜合復康服務中心（「種得其樂」園藝小組）

- 一對手學園有限公司（「我地罩住您」瞳行計劃）

- 香港青年協會賽馬會茵怡青年空間（童樂。正能量成長計劃）