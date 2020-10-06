2020年第二季S0006「社福機構專戶」申請獲批名單

「蘋果日報慈善基金」致力與社福機構緊密合作，每年透過撥款資助及鼓勵開展具創意及優質的社會服務計劃。基金2020年第二季S0006「社福機構專戶」申請共收到55份申請計劃書，經基金轄下愛心基金委員會本周開會完成審批後，共有13份計劃書獲批，撥款金額約逾48萬元，結果將個別通知各申請單位。

基金透過「社福機構專戶」募集善款支持推行各類型社會服務，服務使用者遍佈社會各階層，讓其得以充實生活，開拓更精采的人生！

「社福機構專戶」專戶編號：S0006

網上捐款：http://bit.ly/applecharity

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獲批單位名稱、（計劃名稱）

- 香港聖公會聖馬太長者鄰舍中心（「守護者奇妙歷晴」護老者支援計劃）

- 仁愛堂吳金玉紀念長者鄰舍中心（「耆藝同行」）

- 竹園區神召會牛頭角長者鄰舍中心（健康管「您」樂同行）

- 鳳溪公立學校鳳溪長者鄰舍中心（快樂方程式）

- 竹園區神召會彩雲長者鄰舍中心（老而不跌．安心在家計劃）

- 香港東區婦女福利會伍少梅安老護理院（陪著您走）

- 基督教靈實協會–司務道寧養院（晚晴娃娃伴老行-長者認知復康訓練計劃）

- 循道衛理楊震社會服務處天水圍家庭成長軒（「牙牙學語」-幼兒言語治療訓練計劃）

- 匡智松嶺綜合職業康復服務中心（健康生活齊抗疫）

- 基督教家庭服務中心心靈綠洲（美「勵」人生-園藝治療個案計劃）

- 香港基督教女青年會賽馬會樂華綜合社會服務處（「童讀」特殊學習需要學童伴讀計劃）

- 香港聖公會馬鞍山(北)青少年綜合服務中心-賽馬會青年幹線（『關』你咩事—戲劇成長工作坊）

- 香港聖公會福利協會沙田/馬鞍山青少年深宵外展服務（心深相印）