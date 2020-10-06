「盲」字由下面的「目」和上面的「亡」組成，也就表示事主的眼睛死亡了，所以便沒法看見任何東西，包括人在內。

盲人雖然眼睛看不見東西，但不代表他們不能求學、工作和成家立室等；相反，一些盲人成就卓越，一點不受眼睛看不見的影響，倒是在工作崗位上表現出色。筆者一位社福界的友人（一名男士）便是這樣，受人敬重！此外本人退休前所屬機構內一名電話接線生（女的）除了工作勤奮外，記憶力也很強，深受同事愛戴！

眼睛盲了，生活起居當然不便，但只要有家人和同事在旁扶持和協助便不難應付。

「盲」不一定是雙目失明，而是有眼睛但卻不好好地使用，就像盲人一般，例如機構內出現一些不常的情況需要正視和處理，但負責的員工卻不理會，這不就是盲嗎？

本地一些社區中，低收入而貧窮的居民較多，例如深水埗、觀塘、黃大仙、天水圍等，當局（尤其社會福利署）便須看看有甚麼方法可以改善這種情況，並告知市民如何申請援助等，這樣便顯示在職者眼睛明亮，不是盲人。

擔任個案輔導的社工在面晤求助者時，其中一項任務就是協助他們「看」清楚問題或困境的來源，並提供一些解決的方式，讓對方日後遇上同類境況時，曉得如何處理。

不少人遇上困難時未必會開口求助，如果我們看到（不盲）後能主動伸手扶持，對方便可重見光明了！

撰文：資深社會工作者 陸鈺

電郵：hcnyau@yahoo.com.hk