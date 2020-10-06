每個人的臉上都有眼、耳、口、鼻四個器官，但口的功用卻比其他三者多了一項。眼用來看，耳用來聽，但口卻除了吃喝外，還可以用來說話，是跟人溝通的工具。

談到「口」，讓筆者想起「入口」和「出口」，入口和出口是相輔相成的，舉個例說，食物要靠入口享用，但消化後的廢物也要透過小解和大解排出體外—出口，否則很難保持健康，不難發現一些便秘的人—出口有問題，感到煩惱不堪！

道路也要有出入口，如果沒有出口，步行或駕車經過一段路程之後便得走回頭，也就沒法抵達目的地。

口可以說話，但說出來的話會產生兩種效果，舉個例子，一句鼓勵和讚美的話可讓聽者歡喜和提高自信；但一句指責，尤其語氣嚴厲時更可令對方的心靈受到傷害，例如覺得自己沒有用，除了沮喪之外，也可以導致放棄！所以我們要多點留意「出口」的話。

社工的工作包括入口和出口兩個功能，入口是指當事人前來求助時，多半神情憂慮，社工便得出口說一些鼓勵和勸慰的話，同時建議一些可行的方法給他考慮和執行，這些方法便是出口。事主迷了路，例如失了業，不知道怎樣走出去時，社工便協助他們找工作（出口），找到出口了，案主便知道不用怕，只要努力前行便是。

每個人都有不同的知識和能力，如果肯輸出去—出口，讓需要的人獲得協助—入口，便製造了一個雙贏的局面。

撰文：資深社會工作者 陸鈺

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