不少行業都有每天結帳的習慣，例如商店、餐飲業、酒店、街市攤檔、醫療診所等等。結帳是指查核當天的收入和相關支出後，盈餘（或虧損）有多少，如屬現金，那應存放在哪裏；因為不是每天都可把它們存進銀行裏。

除了每天結帳外，當然也包括每週、每月，因為機構要知道營業的結果，到底是收支平衡、虧本或盈利等等。至於每年要結帳的目的是看看是否需要向政府繳稅，政府部門和津助機構（包括資助學校）則不在繳稅之列。

商營機構當然希望報稅，因為那代表商品或服務有盈利；不用納稅便顯示營業不佳或屬小型一族。

結帳的另一個詮釋可不涉及金錢，而是指業務的情況，例如從事社福服務的社工，會按工作性質在一天的結束時檢視業務進度，例如輔導員會看看接見了多少案主，青少年活動中心的社工則會檢視當天活動的出席人數是否達標，活動內容是否按原定計畫進行等。

不能缺少的當然是每月和每年結帳，藉此和團隊內同工商討甚麼地方需要改進，也思考有甚麼新建議，讓服務更能配合社會的轉變和使用者的期望；有了新建議也要從速訂下推行計畫，包括時間表、預期人數、相關開支等，藉此先拔頭籌，不給對手領先！

結帳可讓事主的工作和生活更有規律，時間更能適當地運用，也因此換來滿足和快樂！

撰文：資深社會工作者 陸鈺

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