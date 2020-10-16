因疫症肆虐全球，本港也不能倖免，於是很多活動被迫取消或延期舉行，令已報名參與的人失望。延期比取消好一點，因為仍會舉行，只是日期延遲了；據知最失望的是應屆幼稚園畢業生，因為那是他們人生的第一個畢業禮，雖然日後補回，但那時他們已是小學生，出席典禮時感受自然不同，另一個因此失望的當然包括他們的父母在內。

期間醫院、安老院、殘障人士宿舍等也依政府規定取消了探訪，防止疫症傳播，宿舍內的人當然失望；不過不少社福機構便安排了電話問候或視像溝通，藉員工協助讓舍友不致完全跟親友隔離，除了減低他們的孤獨感外，也體驗人間有情，在非常時期內仍然沒被遺忘！

一些不能因疫症而取消的服務包括醫院、警隊、消防員、街頭清潔隊伍等所提供的，員工須依時上班工作，藉此維持治安和民生安全，實在值得讚賞！

另一個例子是大、中、小學和幼稚園等均須暫時停課，日後逐步復課，幸虧校方決定停課不停學，透過視像溝通和網上授課等方式讓學生仍可繼續學習，只是上課的地點改在家中進行，家也變成了課室。

一些就業人士也回應政府或所屬機構的指示，改在家中工作，家於是也變成了辦公室。

不少機構和從業員因工作減少了，收入自然減少，希望疫症快些消失，社會運作和民生得以恢復正常。

撰文：資深社會工作者 陸鈺

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