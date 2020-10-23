別人是指自己以外的另一個人或一些人。一個家庭和整個社會中，如果沒有別人的話，就沒法建立起來。一個人孤零零渡日的話，活下去只會覺得苦悶！

別人包括自己的父母、婚姻伴侶、兄弟姊妹、同學、同事、老師及其他人士等，身分各有不同，也因此要肩負不同的責任。求學時期，除了父母外，教師、同學是重要的別人。出外工作時，上司、同事都是別人；即使是自僱人士，服務對象不就是別人嗎？沒有別人，我們很難活下去。

「別人」和「自己」是相輔相成的，以工作為例，沒有別人的需要時，個人又怎有機會發揮所長和藉以賺取生活費？

生活在社會中，任何職業的從業員都是為別人工作，沒有別人便沒有需要，自己也就因此失業了！

社工的職務之一就是協助事主在困境中找到出路並努力前行，而且不用懼怕，因為有需要時社工會在旁陪伴同行，並鼓勵他日後有能力的話，也要嘗試幫助別人。

社工亦經常鼓勵一些義工抽空前去探望獨居長者（沒有別人一起生活的人），只要一句問候、一個笑容便已讓事主笑逐顏開；當訪者送上小禮物或一些日用品時，長者更開心大笑，因為感受到關懷和愛，禮物是甚麼倒不重要。

關心別人就是「愛」，愛才是最大的禮物，也是別人最渴望得到的。每個人都可以給予，不要吝嗇。

別忘記，每個人都有兩個身分，是自己也是「別人」！

撰文：資深社會工作者 陸鈺

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