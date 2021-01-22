近日從新聞報道中，得悉疫症肆虐期間，本地醫院的醫護團隊不離不棄的醫治和照顧入院病人，有些甚至忙得連用膳的時間也延遲，或只匆匆吃一會便繼續執行任務，這種愛護病人的行徑實在值得市民鼓掌致敬。

即使疫症未出現前，醫生在診治病人時雖然知道對方能夠康復的機會不大，但仍然嘗試採用不同的方法和藥物去應付，費盡心思，這就是不離不棄的精神。

能夠不離不棄，最重要是處事的人有同理心，站在對方的角度和立場看事物；假設自己是那個人便會感同身受！同理心當然也包括愛心在內，愛一切前來的人。

在學校任職的教師，不少也對頑劣、學業成績不佳的學生不離不棄，並鼓勵他們只要肯用心學習，成績便會進步，不良的行為也會逐漸改善。相反，如果老師不理會這個群組，學生的表現可能會走下坡！

社工在醫院、學校、有不同服務種類的社福機構工作時，便要具有不離不棄的精神，因為協助前來求助的事主解決所面對的問題或逆境，有時需要一段頗長的時間；解決了當前所侵襲的問題後，可能會出現另一些難題，有時還涉及家人或其他人士在內，社工一定要陪伴同行，對方才有信心應付，知道即使自己在途中跌倒，社工總會扶他一把！

除了上述所提及的服務外，還有消防、救護、警隊等，種類不少。有了這些服務，社會才會安寧，市民也更安心渡日！

撰文：資深社會工作者 陸鈺

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