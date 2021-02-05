社工友人告知，近月因受疫症侵襲，不少人的工作和生活都受到影響，前來求助的案主多半情緒低落，並對社會前景的不明朗感到不安和憂慮。社工在提供輔導時勸喻他們要學習知福和惜福，不要埋怨，嘗試以平常心面對，相信逆境始終會過去。以下是一些案例：

（一）一名年青男士收到公司通知，他的職位會轉為合約制—暫時定一年。他表示已在公司任職三年，新的安排有點虧待他。社工便說：能夠保持目前的職位已難得，因為不少人在類似情況下已遭解僱了。

（二）一位年約卅歲的男士，帶著疲乏的表情前來說：上司把很多工作交給他處理，其他同事卻較少，實在不公。社工笑著回應：你該高興才是，因為這證明你的辦事能力較高，業績可能是未來升職的考慮因素或指標。

（三）一名中年女士在面晤社工時說：我的丈夫每晚八時許才能回家吃晚飯，家人都等待他。社工便說：你可以安排子女先吃，丈夫回家時你和他一起用膳便是。並表示他工作至這麼晚才能回家是為了整個家庭，衷心感謝！

（四）一名女長者表示她兩名已婚的子女很少回家探望她，多時只透過電話問好。社工便告知：目前在職的人士都很忙，能通電話問候已表示他們仍然惦念她！

如果事主都學習從對方的角度和處境去看一件事，那便不會感到自己遭到偏待或忽視，日子也會過得開心些！

撰文：資深社會工作者 陸鈺

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