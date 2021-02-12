新的一年轉眼便到了，只是過去一年本港在2021年來臨前，便已出現了不少「新」的境況。

舉個例子，很多上班一族不用回到公司辦公了，留在家中工作便可，這樣除了節省了上下班乘搭交通工具的時間和費用外，也不用舟車勞頓！不過一些友人告知，在家工作卻沒有規定的下班時間，因為上司隨時透過電郵等方式把工作指派下來，有關員工不能佯作不知。接了指令，便得繼續完成。

一些行業的從業員是不能在家工作的，例如警察、消防員、醫護人員、在院舍（例如安老院、殘疾人士院舍）任職的員工等。以醫生為例，診治病人時要在現場進行檢測，尤其在施行手術時更如此，不在醫院又怎有所需設施、藥物、輔助員工等？每項手術進行都是一個團隊合作的。

疫症肆虐期間，政府規定大學、中小學和幼稚園等的學生不用回校上課，校方改用網上授課的方式，希望停課不停學；學生和家長需要適應在新的教學模式外，教師同樣要學習如何進行遙距授課和跟進。授課可以繼續，但學生跟老師和同學之間面對面的接觸卻失去了！

疫症也令一些機構被迫結業，其中餐飲業、航空業尤甚，於是不少員工便丟了工作，生計不用說一定大受影響，社工處理這方面的個案也因此大幅上升。

社會情況出現轉變，一些工作的方式也得轉變，但提供服務的目的和願景，卻不應改變，該繼續以大眾的福祉為依歸才是。

撰文：資深社會工作者 陸鈺

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