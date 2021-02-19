每個人每天都擁有二十四小時，男女老幼都如是，不分國籍，也不分種族，但它卻會自動蹓走，你使用它也好，不使用它也好，它都不會介意，不過有天當你發覺原來時間那麼寶貴而打算把它抓回來時，已沒法找到了！

既然時間是不等待人的，我們便該好好地珍惜和使用它。要謹記，昨天—昨天已經過去，明天—明天還未到來，不要等待，今天的事該今天處理，不要拖延，等待他朝才做。

不難發現，有些人雖然知道要處理該做的事，但會對自己說：明天才做也來得及，不用急！不過我們是否知道一定會有明天？從今天做起，就是提醒我們不要拖延，立刻採取行動，然後才不會失去了機會。

一些小學生下課回家休息一會後該做家課，但卻對母親說：我玩一會才做。母親便會這樣勸喻：做完了才玩罷，家課不能完成的話，明天可能遭老師懲罰啊！

社工友人告知，有天上午一名大專畢業生要找一份行政助理的工作，前來查詢有關申請條件、前路等，離開時這樣說：我明天會嘗試申請。社工便回應：今天還有時間，立刻採取行動罷！求職的可能不止你一人，恐怕當有關機構收到你的信件時，主管已約了其他申請人前來面晤，甚至條件符合要求並獲聘，那你便失去了一個被約見的機會！為甚麼要拖延？

「今天」是一個重要和寶貴的時間，要好好抓住才對！

撰文：資深社會工作者 陸鈺

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