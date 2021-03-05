談到「失」，相信不少人會想起去年至今因疫症侵襲而引致不同的失去（包括健康、財物、工作等），令民生大受影響，很多人也因此心情沮喪，不知何時這種情況才會消失。

不難發現，受「失去」影響的人涵蓋所有年齡層—幼童、青少年、成年人、長者等，沒有任何群組倖免。

舉個例子，政府指令所有大學、中小學和幼稚園都不許學生回校上課，轉以網上授課，學生的學習雖能持續，但卻失了面授課程的機會，同時失去跟老師和同學面對面的接觸，有些更擔心因此失去了友伴，不過老師和學生都一起獲得學習線上授課的方式，停課卻不停學，先進科技為市民帶來不少方便。

一些在職人士在疫症肆虐期間失去了工作，因為任職的公司業務倒退，被迫裁員甚至結業；有些稍幸運，只遭公司安排停薪留職，但也因此失去薪酬一段時間，而且日後能否復職是個未知數，事主不免有點惶恐！

有些機構為了防疫而安排員工在家工作，於是後者便失去了跟同事一起親身討論事工的機會，但卻得到省卻了支付乘搭交通工具上下班的費用和時間，還有就是增加了和家人相聚的時間，因為疫症前不少在職者下班回到家中已經是晚上七、八時，身心俱疲，吃晚飯後只想快點休息，跟家人交談的時間不多，現在卻相反。

「失」和「得」可說相輔相成，不會一面倒的！

撰文：資深社會工作者 陸鈺

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