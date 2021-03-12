除了把我們帶來這個世上的父母和家中的兄弟姊妹（如有），不能由個人自行選擇外，其他的意願或行動，只要當事人到了十二歲（唸完小學）或到了成年，便可以這樣做了；舉個例子，唸中學時有些科目可由學生決定是否選讀，筆者當年便選擇了美術科而不要家政科。

中學畢業後如報讀大學的話，學生可自行決定唸社會工作、醫科、會計、工程等等，父母多時會在旁給予意見，但卻很難左右子女的心願。選擇了那種科目，畢業後自然也在那個行業尋求發展，例如成為社工、醫生、會計師、工程師等，如打算轉變行業的話，便得報讀相關課程。

結婚建立家庭時，婚姻伴侶由自己選擇，婚後是否育兒可由夫妻倆一起決定。如兩人的選擇未能一致時，可能會出現不和甚至婚姻破裂。

報讀社工的，畢業後可選擇加入青少年、家庭、康復、安老等不同性質的服務其中一項任職，過程中亦可選擇每數年便轉換一次，藉此擴闊視野，尤其身居管理層的，如所屬機構提供多元化服務，則更要具備相關知識去督導下屬。

負責個案輔導的社工在協助案主解決問題時，也會提供不同建議讓對方選擇，例如面對婚姻問題，社工可建議事主考慮分居、離婚或復和等，每個選擇當然有不同的後果。

成年人有權選擇工作和生活的方式，但同時有責任負擔相關任務，然後才能享受生活和不負此生！

撰文：資深社會工作者 陸鈺

電郵：hcnyau@yahoo.com.hk