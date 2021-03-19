任何一件事情，有開始便有結束或結局，那就是最後，不能改變了！如果要改變，便得從新開始。有好的結局或最後，需要事主在過程中努力和用心付出，但有時也會受外來因素影響，不由得事主控制而影響了結局。

舉個例子，一名青年在大學修讀心儀的課程，還有一年如考試及格便可獲頒學士學位，但中途因家庭出現經濟困難，事主被逼退學出外工作以維持家計，於是便沒有畢業了；但如日後獲得資助或家中經濟環境改善的話，他仍可繼續進修至畢業，最後他的前途也不同了！

負責處理個案的社工，當案主前來求助時，首先（即開始）要了解他所面對的困境，然後透過不同方法協助他面對及逐步解決，最後生活回復正常，個案便可結束。

在青少年中心任職的社工在推出一項活動時，先要知道服務對象甚麼時候可以前來參加（例如每周多少次和時間等），中途並須因應對方的要求作出調節，最後才能完成。

一所公司打算開展一項新服務時，首先當然要撰寫計畫書，包括服務內容細節、注資的數目、服務對象等，並制訂時間表，一步一步的推行，然後才能完成；如果中途遇上意外，例如需要更多資金，或外間環境改變而最後被迫放棄，這個「最後」便是不成功。

人的一生同樣有開始和結束，結束便是離世—在世最後的日子，那時甚麼都帶不走，人人都空空兩手來，也空空兩手去！

撰文：資深社會工作者 陸鈺

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