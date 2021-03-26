不難發現，容易跌倒的人經常是幼童，因為體力不足，站立不穩；不過他們跌倒了雖然會哭泣一會，卻很快便努力嘗試站起來，如父、母在旁，則拉著對方的手站起。

成人也會跌倒，但肉體的跌倒不多，倒是精神上的跌倒常見，例如遇上逆境時，由於始料不及，難免身心俱疲，精神沮喪，嘗試站起來不能立刻做得到。

人的一生長路漫漫，路途不會處處平坦，有阻礙是正常的情況，所以失足跌倒一點不稀奇！最重要是跌倒後能否努力站起來再上路，而不是躺（賴）在地上不動。

不少智者說：逆境引致的跌倒其實是一種磨練，讓事主再上路時要小心留意周邊的環境，也培養他前瞻的能力，然後前行時不再那麼容易跌倒。

從去年至今在疫情肆虐期間，社工經常接見一些情緒低落的案主，有些告知上司把他們的職位降了級，同時減了薪，於是心情沉重，不知道該留下來還是辭職另找工作。社工便在提供輔導時表示兩種選擇都可考慮，如留下來便仍要努力工作，僱主看見他能跟公司一起共渡時艱，日後公司業務改善時一定會給予報酬。

另一個選擇是辭職另找工作，希望有較佳的出路，但目前的社會情況卻不保證他一定可以找到心儀的職位。

兩者只能擇其一，結果亦各有不同，事主要自行抉擇並承擔一切所帶來的後果。如嘗試轉為自僱人士則另說！

撰文：資深社會工作者 陸鈺

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