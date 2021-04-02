近年本地不少中學在課程中加了「生涯規劃」這個科目，主要的對象是中三或以上的學生，負責主持的除了教師外，還包括學校社工一起，因為生涯規劃多時涉及參觀職場或安排學生實習等，社工在這方面比較熟悉。

生涯規劃主要是協助學生尋找他們畢業後擬投身的職業，前景如何等，及早獲得相關資料及作出不同準備，以便有較高的獲聘機會。十多年前未設有這個科目時，學生只能向個別老師查詢以作參考。投身感興趣的職業後不代表當事人終身在這個行業內任職及發展，不少中途會轉至另一行業，那是正常的現象。

筆者認為生涯規劃不應只在求學時期進行，而是在人生不同階段中都要這樣做。舉個例子，當事主已進入職場工作，那麼經過一年或兩年是否也該檢視這份職業是否是個人心儀的，前景如何，應繼續留任還是轉職或轉業。

數年後如事主已成家立室，並可能有了子女，那麼每天悠長的工作時間是否要調適一下，否則又如何可以每天定時跟子女見面和履行父或母的職責？

到了接近退休之年，事主便要有心理的準備以便作出適應，因為不少人覺得退休代表個人已沒用了！社工多時要協助這個群組去展開人生的新一頁，包括如何消磨時間，日後如何分配財物（如有）和身後事的安排等。

生涯規劃其實是終身的工作，不是只在求學時期進行。

撰文：資深社會工作者 陸鈺

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