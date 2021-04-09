不難發現，每個人（幼童不在此列）多半每天都會向上望和向下望，向上望多時是看看天色如何，向下望則是看看所走的路有沒有障礙，如有則躲避，以免失足跌倒。

「向上」另一個涵意是努力向上發展，不讓自己停留在原來的地點或境況，而是希望透過努力走向一個更美好的天地，也藉此印證個人的能力—不畏艱難，不怕障礙，一直向著標杆直跑，直至抵達目的地。

向上並不是一次的旅程，而是一生都要這樣做，因為上面不止一層，抵達了一層還要努力再上另一層。

向上也代表不斷進步，當然不離向上司或在上位的人學習，留意他們待人處事的方式，並嘗試這樣做，希望有天可以坐上和他們相同的位置。

「向下」代表留意手下員工的情況，設法嘗試協助他們向上，不要停留在原來的位置，除了個人得以成長外，也藉此促進機構的業務繼續發展，並有能力跟對手比併。

身為社工的，不論甚麼時刻都要努力向上，因為社會情況轉變得很快，要看清楚新的境況並作出回應；此外也要向下看—看看社區內基層市民的需要，然後提供所須協助，讓他們的生活逐步改善—向上。後者成功向上後，社工可鼓勵他們向下望—協助境況較他們低下的人。

向上和向下是相輔相成的，向上是充實自己，不斷學習；向下是留意一些有需要的群組，並出手援助。

撰文：資深社會工作者 陸鈺

電郵：hcnyau@yahoo.com.hk