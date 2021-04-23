在不同行業的機構任職的人通常都有辦公室，例如教師、社工、會計人員、律師等等，有些是數名或十多名同工一起在同一辦公室工作，有些則有個別的辦公室，多半跟職級有關。辦公室是有牆的房間，讓任職者處理所負責的業務，包括查閱文件等在內，並保存有關檔案等。

辦公室的另一個作用是讓事主接見顧客或服務使用者，會晤期間其他人士不得入內，避免騷擾。

負責個案服務的社工在面晤服務使用者時，通常都在獨立的辦公室內進行，用意是保密；但近年卻有不少在無牆辦公室處理，以下是一些例子：

一名社工在途中看見兩名女長者一起在查看街道的號碼和四周張望，然後停下來低聲對談，便上前查詢有甚麼可以協助她們，於是得悉因鄰人告知他們區內有所長者活動中心，便嘗試看看在哪裏，好讓自己去參加。社工便立即在手機查看地圖，然後給予地址和指導如何前往，兩老十分高興。上述的協助便是在無牆辦公室進行。

一名社工友人告知筆者有天他前去家訪，受訪者的鄰舍剛巧出門，雙方打招呼時對方得知來人是社工，便詢問怎樣可以申請送飯服務，社工便馬上提供有關申請手續、區內社福機構的名稱等，這也是在無牆辦公室進行的例子。

為了迎合要求，近年青年輔導服務多時在網上提供。

時代轉變，無牆辦公室可能不斷增加。

撰文：資深社會工作者 陸鈺

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